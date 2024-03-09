Немецкого депутата лишат иммунитета из-за нацистского лозунга

Депутата ФРГ Хеке лишат иммунитета из-за нацистского лозунга «Все для Германии»

09 марта 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

С члена партии «Альтернатива для Германии» Бьерна Хеке восьмой раз снимут иммунитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комитет юстиции Тюрингии принял решение о снятии депутатского иммунитета с политика партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьерна Хеке в связи с расследованием использования запрещенного нацистского лозунга. Об этом стало известно в субботу от нескольких источников в парламенте штата. Также сам Хеке подтвердил эту информацию в социальной сети, упомянув, что это восьмой случай снятия с него иммунитета. «Таким образом, подоплекой является расследование прокуратуры Геры. Сообщается, что лидер тюрингской государственной и парламентской группы АдГ использовал лозунг „Все для Германии“ на встрече в Гере в декабре, запрещенный лозунг Sturmabteilung (SA)», — сообщается в материале Spiegel Panorama . Похожее обвинение было предъявлено Хеке и прокуратурой Галле за его речь в Мерзебурге в мае 2021 года, после чего был также снят иммунитет. Сейчас расследования планируется объединить. В дополнение к этому, против Хеке в Мюльхаузене (Тюрингия) было выдвинуто обвинение в разжигании ненависти на основе его сообщений в Telegram. Управление по защите конституции Тюрингии квалифицирует Хеке как правого экстремиста. Также партия АдГ в трех федеральных землях категоризирована как правоэкстремистская. Ожидается, что Хеке выдвинется в качестве основного кандидата от АдГ на предстоящих выборах в Тюрингии 1 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комитет юстиции Тюрингии принял решение о снятии депутатского иммунитета с политика партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бьерна Хеке в связи с расследованием использования запрещенного нацистского лозунга. Об этом стало известно в субботу от нескольких источников в парламенте штата. Также сам Хеке подтвердил эту информацию в социальной сети, упомянув, что это восьмой случай снятия с него иммунитета. «Таким образом, подоплекой является расследование прокуратуры Геры. Сообщается, что лидер тюрингской государственной и парламентской группы АдГ использовал лозунг „Все для Германии“ на встрече в Гере в декабре, запрещенный лозунг Sturmabteilung (SA)», — сообщается в материале Spiegel Panorama. Похожее обвинение было предъявлено Хеке и прокуратурой Галле за его речь в Мерзебурге в мае 2021 года, после чего был также снят иммунитет. Сейчас расследования планируется объединить. В дополнение к этому, против Хеке в Мюльхаузене (Тюрингия) было выдвинуто обвинение в разжигании ненависти на основе его сообщений в Telegram. Управление по защите конституции Тюрингии квалифицирует Хеке как правого экстремиста. Также партия АдГ в трех федеральных землях категоризирована как правоэкстремистская. Ожидается, что Хеке выдвинется в качестве основного кандидата от АдГ на предстоящих выборах в Тюрингии 1 сентября.