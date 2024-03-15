ЦИК опубликовал первые данные по явке на выборах президента

На выборах президента России на данный момент явка избирателей по стране составила 2,89%. В некоторых регионах она уже превысила 25%. Об этом сообщили в информцентре ЦИК РФ.
«Явка избирателей на выборах президента в целом по стране на 10:20 составила 2,89%», — передает РИА Новости информацию из ЦИК. В некоторых сибирских регионах на данный момент явка превышает 25%, а в дальневосточных регионах — 50%.
В 2018 году к 10 часам по московскому времени явка на голосование к выборам составляла 16,55%. При этом после обработки 99% протоколов комиссий на участках явка достигала свыше 67%.
Выборы президента России проходят в стране с 15 по 17 марта. За этот пост борются Владислав Даванков из «Новых Людей», представитель КПРФ Николай Харитонов, самовыдвиженец Владимир Путин и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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