ЦИК опубликовал первые данные по явке на выборах президента

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Выборы-2024. Екатеринбург, выборы 2024
В некоторых регионах явка уже превысила 25% Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

На выборах президента России на данный момент явка избирателей по стране составила 2,89%. В некоторых регионах она уже превысила 25%. Об этом сообщили в информцентре ЦИК РФ.

«Явка избирателей на выборах президента в целом по стране на 10:20 составила 2,89%», — передает РИА Новости информацию из ЦИК. В некоторых сибирских регионах на данный момент явка превышает 25%, а в дальневосточных регионах — 50%.

В 2018 году к 10 часам по московскому времени явка на голосование к выборам составляла 16,55%. При этом после обработки 99% протоколов комиссий на участках явка достигала свыше 67%.

Выборы президента России проходят в стране с 15 по 17 марта. За этот пост борются Владислав Даванков из «Новых Людей», представитель КПРФ Николай Харитонов, самовыдвиженец Владимир Путин и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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На выборах президента России на данный момент явка избирателей по стране составила 2,89%. В некоторых регионах она уже превысила 25%. Об этом сообщили в информцентре ЦИК РФ. «Явка избирателей на выборах президента в целом по стране на 10:20 составила 2,89%», — передает РИА Новости информацию из ЦИК. В некоторых сибирских регионах на данный момент явка превышает 25%, а в дальневосточных регионах — 50%. В 2018 году к 10 часам по московскому времени явка на голосование к выборам составляла 16,55%. При этом после обработки 99% протоколов комиссий на участках явка достигала свыше 67%. Выборы президента России проходят в стране с 15 по 17 марта. За этот пост борются Владислав Даванков из «Новых Людей», представитель КПРФ Николай Харитонов, самовыдвиженец Владимир Путин и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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