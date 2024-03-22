Российские солдаты уничтожили американский Bradley под Авдеевкой

ВС РФ поразили БМП Bradley, заявил Игорь Кимаковский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные подбили американский БМП Bradley под Авдеевкой при помощи FPV-дрона. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Российские войска подбили БМП Bradley под Авдеевкой с помощью FPV-дрона», — подчеркнул Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
Солдаты ВС РФ также уже неоднократно уничтожали и американские танки Abrams. ВСУ активизировались в районе Авдеевки после того, как российские солдаты освободили сам город в феврале.
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