Российские солдаты уничтожили американский Bradley под Авдеевкой

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НАТО. Москва. stock, нато, танк, Bradley, Брэдли,  stock
ВС РФ поразили БМП Bradley, заявил Игорь Кимаковский Фото:
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Российские военные подбили американский БМП Bradley под Авдеевкой при помощи FPV-дрона. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Российские войска подбили БМП Bradley под Авдеевкой с помощью FPV-дрона», — подчеркнул Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.

Солдаты ВС РФ также уже неоднократно уничтожали и американские танки Abrams. ВСУ активизировались в районе Авдеевки после того, как российские солдаты освободили сам город в феврале.

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Российские военные подбили американский БМП Bradley под Авдеевкой при помощи FPV-дрона. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Российские войска подбили БМП Bradley под Авдеевкой с помощью FPV-дрона», — подчеркнул Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС. Солдаты ВС РФ также уже неоднократно уничтожали и американские танки Abrams. ВСУ активизировались в районе Авдеевки после того, как российские солдаты освободили сам город в феврале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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