Воробьев: спасатели в «Крокусе» будут работать без перерыва до вторника

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил непрерывную работу спасательных команд на месте трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в ходе совещания с президентом РФ.
«Что касается спасателей, они работают и сейчас, вы знаете, без перерыва, меняясь», — сообщил Воробьев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Губернатор подчеркнул, что каждый квадратный метр концертного зала будет разобран от завалов, а уже во вторник будет закончена поисковая операция.
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