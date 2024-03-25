Воробьев: спасатели в «Крокусе» будут работать без перерыва до вторника

26 марта 2024 в 00:37 Размер текста - 17 +

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил непрерывную работу спасательных команд на месте трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в ходе совещания с президентом РФ. «Что касается спасателей, они работают и сейчас, вы знаете, без перерыва, меняясь», — сообщил Воробьев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Губернатор подчеркнул, что каждый квадратный метр концертного зала будет разобран от завалов, а уже во вторник будет закончена поисковая операция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил непрерывную работу спасательных команд на месте трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в ходе совещания с президентом РФ. «Что касается спасателей, они работают и сейчас, вы знаете, без перерыва, меняясь», — сообщил Воробьев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Губернатор подчеркнул, что каждый квадратный метр концертного зала будет разобран от завалов, а уже во вторник будет закончена поисковая операция.