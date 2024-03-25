25 марта 2024

Воробьев: спасатели в «Крокусе» будут работать без перерыва до вторника

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил непрерывную работу спасательных команд на месте трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в ходе совещания с президентом РФ.

«Что касается спасателей, они работают и сейчас, вы знаете, без перерыва, меняясь», — сообщил Воробьев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Губернатор подчеркнул, что каждый квадратный метр концертного зала будет разобран от завалов, а уже во вторник будет закончена поисковая операция.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил непрерывную работу спасательных команд на месте трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом он заявил в ходе совещания с президентом РФ. «Что касается спасателей, они работают и сейчас, вы знаете, без перерыва, меняясь», — сообщил Воробьев в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Губернатор подчеркнул, что каждый квадратный метр концертного зала будет разобран от завалов, а уже во вторник будет закончена поисковая операция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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