Во Франции раскрыли секрет тактики Путина в СВО

Генерал Пеллистренди: ВС РФ вынуждают ВСУ выбирать между защитой и отступлением

28 марта 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

Россия умело пользуется слабыми местами ВСУ, заявил Жером Пеллистранди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тактика наступления российской армии вынуждает командование ВСУ сталкиваться с дилеммой: выбирать между защитой территории или отступлением. План президента России Владимира Путина не дает Украине восстановить свою оборону. Об этом рассказал главный редактор французского журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди. «Москва ставит украинское военное командование перед тактической дилеммой: вынуждает выбирать между защитой территории с риском значительных потерь и отступлением. Действия Путина не дают ВСУ возможность восстановить оборону», — передает слова Пеллистранди издание Depeche. Он добавил, что Россия умело использует слабости украинской армии, чтобы продвигаться и захватывать все новые и новые позиции. Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что российские военные приняли тактику полного уничтожения ВСУ, что приведет к поражению Украины. По его словам, в последние месяцы ВСУ и политики совершили ошибки, которые отразились на неудачах на фронте. ВС РФ также начали поджигать минные поля, чтобы сделать их еще более опасными для украинской армии, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тактика наступления российской армии вынуждает командование ВСУ сталкиваться с дилеммой: выбирать между защитой территории или отступлением. План президента России Владимира Путина не дает Украине восстановить свою оборону. Об этом рассказал главный редактор французского журнала Défense nationale генерал Жером Пеллистранди. «Москва ставит украинское военное командование перед тактической дилеммой: вынуждает выбирать между защитой территории с риском значительных потерь и отступлением. Действия Путина не дают ВСУ возможность восстановить оборону», — передает слова Пеллистранди издание Depeche. Он добавил, что Россия умело использует слабости украинской армии, чтобы продвигаться и захватывать все новые и новые позиции. Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что российские военные приняли тактику полного уничтожения ВСУ, что приведет к поражению Украины. По его словам, в последние месяцы ВСУ и политики совершили ошибки, которые отразились на неудачах на фронте. ВС РФ также начали поджигать минные поля, чтобы сделать их еще более опасными для украинской армии, передает «Национальная служба новостей».