06 апреля 2024

В Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нападавшего задержали силовики
Нападавшего задержали силовики Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников местного военкомата. По данным пресс-службы военного ведомства Деснянского района, он был задержан.

«Группа сотрудников военкомата разговаривала на улице с военнообязанным. В это время мужчина 1972 года рождения подошел со спины и ударил по голове старшего солдата. Затем нападающий достал нож и хотел ударить им второго старшего солдата, после чего сотрудники военкомата вызвали полицию», — специалистов ведомства цитирует ТАСС.

Мужчине грозит до трех лет заключения. В полиции рассматривают вопрос об открытии уголовного дела по факту угрозы убийством. По данным пресс-службы, это не первый случай «неадекватных действий» по отношению к сотрудникам военкомата.

С февраля 2022 года на территории Украины объявлена всеобщая мобилизация, которая продлевалась много раз. В начале марта этого года в стране разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно схеме, гражданам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов. Позже в Киеве предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, которые не явились в военкомат. Информация о конфликтах населения Украины со специалистами профильных ведомств и служб регулярно появляется в местных соцсетях и пабликах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников местного военкомата. По данным пресс-службы военного ведомства Деснянского района, он был задержан. «Группа сотрудников военкомата разговаривала на улице с военнообязанным. В это время мужчина 1972 года рождения подошел со спины и ударил по голове старшего солдата. Затем нападающий достал нож и хотел ударить им второго старшего солдата, после чего сотрудники военкомата вызвали полицию», — специалистов ведомства цитирует ТАСС. Мужчине грозит до трех лет заключения. В полиции рассматривают вопрос об открытии уголовного дела по факту угрозы убийством. По данным пресс-службы, это не первый случай «неадекватных действий» по отношению к сотрудникам военкомата. С февраля 2022 года на территории Украины объявлена всеобщая мобилизация, которая продлевалась много раз. В начале марта этого года в стране разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно схеме, гражданам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов. Позже в Киеве предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, которые не явились в военкомат. Информация о конфликтах населения Украины со специалистами профильных ведомств и служб регулярно появляется в местных соцсетях и пабликах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...