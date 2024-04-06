В Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников военкомата

07 апреля 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Нападавшего задержали силовики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников местного военкомата. По данным пресс-службы военного ведомства Деснянского района, он был задержан. «Группа сотрудников военкомата разговаривала на улице с военнообязанным. В это время мужчина 1972 года рождения подошел со спины и ударил по голове старшего солдата. Затем нападающий достал нож и хотел ударить им второго старшего солдата, после чего сотрудники военкомата вызвали полицию», — специалистов ведомства цитирует ТАСС. Мужчине грозит до трех лет заключения. В полиции рассматривают вопрос об открытии уголовного дела по факту угрозы убийством. По данным пресс-службы, это не первый случай «неадекватных действий» по отношению к сотрудникам военкомата. С февраля 2022 года на территории Украины объявлена всеобщая мобилизация, которая продлевалась много раз. В начале марта этого года в стране разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно схеме, гражданам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов. Позже в Киеве предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, которые не явились в военкомат. Информация о конфликтах населения Украины со специалистами профильных ведомств и служб регулярно появляется в местных соцсетях и пабликах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников местного военкомата. По данным пресс-службы военного ведомства Деснянского района, он был задержан. «Группа сотрудников военкомата разговаривала на улице с военнообязанным. В это время мужчина 1972 года рождения подошел со спины и ударил по голове старшего солдата. Затем нападающий достал нож и хотел ударить им второго старшего солдата, после чего сотрудники военкомата вызвали полицию», — специалистов ведомства цитирует ТАСС. Мужчине грозит до трех лет заключения. В полиции рассматривают вопрос об открытии уголовного дела по факту угрозы убийством. По данным пресс-службы, это не первый случай «неадекватных действий» по отношению к сотрудникам военкомата. С февраля 2022 года на территории Украины объявлена всеобщая мобилизация, которая продлевалась много раз. В начале марта этого года в стране разработали новую стратегию мобилизации мужчин. Согласно схеме, гражданам, присоединяющимся к ВСУ, выплачивается сумма в размере 783 долларов. Позже в Киеве предложили разрешить подавать в розыск уклонистов, которые не явились в военкомат. Информация о конфликтах населения Украины со специалистами профильных ведомств и служб регулярно появляется в местных соцсетях и пабликах.