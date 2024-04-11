Спасатели пытаются вынести 400-килограммового мужчину из квартиры в Москве. Он 10 лет не выходил из дома. Утром человек пожаловался на сильную боль в сердце, сообщает telegram-канал Shot.
«400-килограммового мужчину, которому стало плохо, пытаются вынести из квартиры в Москве. Восемь спасателей не могут достать его из жилища и ждут на помощь дополнительные силы», — говорится в публикации.
Сейчас мужчину хотят вынести через окно. Для этого сотрудники экстренных служб срезают решетки с окон. Установлены пожарные лестницы.
Его кровать оборудована специальным держателем для телефонов. Там закреплена рация, при помощи которой он общался с родственниками. Shot пишет, что мужчина спокойно наблюдает за своей спасательной операций и болтает с сыном, несмотря на сердечную недостаточность и сильные боли. Это происходит Малой Калитниковской улице.
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