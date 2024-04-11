Shot: 400-килограммового мужчину пытаются спасти через окно в Москве. Видео

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Тренировка Курганских спасателей. Курган., носилки, спасатели
Ранее мужчина пожаловался на сильную боль в сердце, вызвав скорую Фото:

Спасатели пытаются вынести 400-килограммового мужчину из квартиры в Москве. Он 10 лет не выходил из дома. Утром человек пожаловался на сильную боль в сердце, сообщает telegram-канал Shot.

«400-килограммового мужчину, которому стало плохо, пытаются вынести из квартиры в Москве. Восемь спасателей не могут достать его из жилища и ждут на помощь дополнительные силы», — говорится в публикации.

Сейчас мужчину хотят вынести через окно. Для этого сотрудники экстренных служб срезают решетки с окон. Установлены пожарные лестницы.

Его кровать оборудована специальным держателем для телефонов. Там закреплена рация, при помощи которой он общался с родственниками. Shot пишет, что мужчина спокойно наблюдает за своей спасательной операций и болтает с сыном, несмотря на сердечную недостаточность и сильные боли. Это происходит Малой Калитниковской улице.

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Спасатели пытаются вынести 400-килограммового мужчину из квартиры в Москве. Он 10 лет не выходил из дома. Утром человек пожаловался на сильную боль в сердце, сообщает telegram-канал Shot. «400-килограммового мужчину, которому стало плохо, пытаются вынести из квартиры в Москве. Восемь спасателей не могут достать его из жилища и ждут на помощь дополнительные силы», — говорится в публикации. Сейчас мужчину хотят вынести через окно. Для этого сотрудники экстренных служб срезают решетки с окон. Установлены пожарные лестницы. Его кровать оборудована специальным держателем для телефонов. Там закреплена рация, при помощи которой он общался с родственниками. Shot пишет, что мужчина спокойно наблюдает за своей спасательной операций и болтает с сыном, несмотря на сердечную недостаточность и сильные боли. Это происходит Малой Калитниковской улице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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