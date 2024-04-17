Российский студент дважды пытался изменить Родине, но помешало пьянство

«Коммерсант»: в Москве за госизмену судят студента из Таганрога

17 апреля 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Студенту грозит 20-летний срок за измену Родине, пишут СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Таганрогского студента Владислава Поручикова начали судить в московском военном суде. Он дважды пытался перейти на украинскую сторону, где бы сражался в составе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Однако полицейские его остановили, потому что он был пьяным. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. «За день до встречи с [ДРГ] студента задержали полицейские, оформив арест за административное правонарушение. По версии стражей порядка, студент был пьян. Освободившись 3 июня, Поручиков снова попытался узнать в запрещенном легионе, что ему делать, однако на сообщения в чате никто не ответил», — говорится в материале. Во второй раз Поручиков попытался сам пересечь границу. До нее он не доехал 15 километров. Его снова остановили полицейские, был оформлен новый арест за пьянство. Студент в 2022 году стал активно интересоваться спецоперацией. Читал в основном украинские ресурсы, поэтому и проникся политикой Киева, отмечают источники газеты. Спустя время у него появился план пересечь границу, чтобы вступить в украинскую ДРГ. Он был уверен, что переписку с противников смогут перехватить российские спецслужбы. Поэтому в мае 2023 года он отправился в Белоруссию, а затем и в Тбилиси. Там студент написал заявление и отправил сканы документов. Поручиков не стал дожидаться ответа и вернулся в Россию. С собой у него был военный билет и 1,2 тысячи долларов (примерно 112 000 рублей), считает следствие. Прилетел студент в Минеральные Воды, после отправился в Ростов-на-Дону на автобусе, а затем в Белгородскую область. Он написал украинским диверсантам, однако ему ничего не ответили. Ранее представители ДРГ посоветовали ему встретиться с еще одним добровольцев 2 июня в Грайвороне. За день до встречи его задержали полицейские за пьянство. После освобождения его снова остановили за то же самое. В последний раз разбирательство затянулось до конца июня. В результате Поручиков был обвинен в совершении преступления, ему грозит до 20 лет лишения свободы. В своих действиях он сознался, однако не полностью. Общение с украинской ДРГ он отрицал. Он уверял, что не знал о решении Верховного суда признать легион запрещенным. По словам Поручикова, СМИ он не читал. Мать студента Наталья Поручикова выступила свидетелем со стороны защиты. Она заявила, что с 2019 года сын живет от нее с отцом отдельно. По ее словам, он хорошо себя вел, не пил и не курил. В последний раз их разговор состоялся в мае. Тогда студент заявил, что якобы едет на пресс-конференцию в Москву. Родители спустя время отправились в Таганрог, где и должна была состояться встреча. Однако сын не выходил на связь. В итоге Поручикова обратилась в УФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таганрогского студента Владислава Поручикова начали судить в московском военном суде. Он дважды пытался перейти на украинскую сторону, где бы сражался в составе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Однако полицейские его остановили, потому что он был пьяным. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. «За день до встречи с [ДРГ] студента задержали полицейские, оформив арест за административное правонарушение. По версии стражей порядка, студент был пьян. Освободившись 3 июня, Поручиков снова попытался узнать в запрещенном легионе, что ему делать, однако на сообщения в чате никто не ответил», — говорится в материале. Во второй раз Поручиков попытался сам пересечь границу. До нее он не доехал 15 километров. Его снова остановили полицейские, был оформлен новый арест за пьянство. Студент в 2022 году стал активно интересоваться спецоперацией. Читал в основном украинские ресурсы, поэтому и проникся политикой Киева, отмечают источники газеты. Спустя время у него появился план пересечь границу, чтобы вступить в украинскую ДРГ. Он был уверен, что переписку с противников смогут перехватить российские спецслужбы. Поэтому в мае 2023 года он отправился в Белоруссию, а затем и в Тбилиси. Там студент написал заявление и отправил сканы документов. Поручиков не стал дожидаться ответа и вернулся в Россию. С собой у него был военный билет и 1,2 тысячи долларов (примерно 112 000 рублей), считает следствие. Прилетел студент в Минеральные Воды, после отправился в Ростов-на-Дону на автобусе, а затем в Белгородскую область. Он написал украинским диверсантам, однако ему ничего не ответили. Ранее представители ДРГ посоветовали ему встретиться с еще одним добровольцев 2 июня в Грайвороне. За день до встречи его задержали полицейские за пьянство. После освобождения его снова остановили за то же самое. В последний раз разбирательство затянулось до конца июня. В результате Поручиков был обвинен в совершении преступления, ему грозит до 20 лет лишения свободы. В своих действиях он сознался, однако не полностью. Общение с украинской ДРГ он отрицал. Он уверял, что не знал о решении Верховного суда признать легион запрещенным. По словам Поручикова, СМИ он не читал. Мать студента Наталья Поручикова выступила свидетелем со стороны защиты. Она заявила, что с 2019 года сын живет от нее с отцом отдельно. По ее словам, он хорошо себя вел, не пил и не курил. В последний раз их разговор состоялся в мае. Тогда студент заявил, что якобы едет на пресс-конференцию в Москву. Родители спустя время отправились в Таганрог, где и должна была состояться встреча. Однако сын не выходил на связь. В итоге Поручикова обратилась в УФСБ.