В США усомнились в эффективности передачи 60 млрд долларов Украине

21 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Помощь от США поможет ВСУ лишь отразить часть наступлений РФ, пишет WSJ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь Украине со стороны США в размере 60 миллиардов долларов не окажет революционного влияния на ситуацию на фронте. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева на поле боя», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ВСУ столкнулись с критическим дефицитом личного состава и артиллерийских снарядов на передовой. Новая партия помощи Украине поможет лишь отразить часть российских атак и удерживать территорию до тех пор, пока европейские союзники Киева не предоставят более значительную поддержку, заключил автор. Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации активов России и введении санкций были приняты в Палате представителей Конгресса США 20 апреля. Общий объем пакета — 95 миллиардов долларов: 60 миллиардов для Украины, 26 миллиардов для Израиля и гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликтов. Законопроекты ждут одобрения Сената и подписи президента США Джо Байдена. Американский миллиардер Илон Маск высказал согласие с недостаточностью средств для помощи Украине, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощь Украине со стороны США в размере 60 миллиардов долларов не окажет революционного влияния на ситуацию на фронте. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Новая американская помощь Украине едва ли кардинально изменит положение Киева на поле боя», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ВСУ столкнулись с критическим дефицитом личного состава и артиллерийских снарядов на передовой. Новая партия помощи Украине поможет лишь отразить часть российских атак и удерживать территорию до тех пор, пока европейские союзники Киева не предоставят более значительную поддержку, заключил автор. Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации активов России и введении санкций были приняты в Палате представителей Конгресса США 20 апреля. Общий объем пакета — 95 миллиардов долларов: 60 миллиардов для Украины, 26 миллиардов для Израиля и гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликтов. Законопроекты ждут одобрения Сената и подписи президента США Джо Байдена. Американский миллиардер Илон Маск высказал согласие с недостаточностью средств для помощи Украине, передает телеканал 360.