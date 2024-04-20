В Конгрессе назвали решение о передачи помощи Киеву «распродажей» США

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала решение о передаче военной помощи Украине «распродажей США». По ее словам, американцы должны быть в ярости из-за подобной инициативы.
«Сегодня была распродажа США. Были члены Конгресса, размахивающие украинским флагом в здании палаты представителей США, в то время как мы ничего не делаем для защиты нашей границы. Я думаю, что каждый американец в этой стране должен быть в ярости», —
Она подчеркнула, что проголосовавшие за помощь Киеву представители Конгресса не служат собственной стране. На самих слушаниях Грин заявила, что Вашингтон поддерживает «бизнес-модель», построенную на войнах в зарубежных странах, а большая часть американской финансовой помощи для Украины пропала без вести.
Палата представителей США 20 апреля приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине, передает «Царьград». В него вошла конфискация замороженных активов России для передачи Киеву. Сейчас проект должен рассмотреть американский Конгресс. Подробнее о том, что войдет в проект и как на него отреагировали в России — в материале URA.RU.
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