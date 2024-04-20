В Конгрессе назвали решение о передачи помощи Киеву «распродажей» США

21 апреля 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Марджори Тейлор Грин заявила, что каждый американец должен быть в ярости от такого решения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала решение о передаче военной помощи Украине «распродажей США». По ее словам, американцы должны быть в ярости из-за подобной инициативы. «Сегодня была распродажа США. Были члены Конгресса, размахивающие украинским флагом в здании палаты представителей США, в то время как мы ничего не делаем для защиты нашей границы. Я думаю, что каждый американец в этой стране должен быть в ярости», — приводит слова Грин CNN. Она подчеркнула, что проголосовавшие за помощь Киеву представители Конгресса не служат собственной стране. На самих слушаниях Грин заявила, что Вашингтон поддерживает «бизнес-модель», построенную на войнах в зарубежных странах, а большая часть американской финансовой помощи для Украины пропала без вести. Палата представителей США 20 апреля приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине, передает «Царьград». В него вошла конфискация замороженных активов России для передачи Киеву. Сейчас проект должен рассмотреть американский Конгресс. Подробнее о том, что войдет в проект и как на него отреагировали в России — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала решение о передаче военной помощи Украине «распродажей США». По ее словам, американцы должны быть в ярости из-за подобной инициативы. «Сегодня была распродажа США. Были члены Конгресса, размахивающие украинским флагом в здании палаты представителей США, в то время как мы ничего не делаем для защиты нашей границы. Я думаю, что каждый американец в этой стране должен быть в ярости», — приводит слова Грин CNN. Она подчеркнула, что проголосовавшие за помощь Киеву представители Конгресса не служат собственной стране. На самих слушаниях Грин заявила, что Вашингтон поддерживает «бизнес-модель», построенную на войнах в зарубежных странах, а большая часть американской финансовой помощи для Украины пропала без вести. Палата представителей США 20 апреля приняла первый в 2024 году законопроект о военной помощи Украине, передает «Царьград». В него вошла конфискация замороженных активов России для передачи Киеву. Сейчас проект должен рассмотреть американский Конгресс. Подробнее о том, что войдет в проект и как на него отреагировали в России — в материале URA.RU.