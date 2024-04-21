Володин: Вашингтон украл у Украины будущее

21 апреля 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Новый пакет военной помощи не повлияет на ситуацию на фронте, заявил Вячеслав Володин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика США привела к тому, что Украина лишилась своих будущих перспектив. Способ оказания помощи со стороны Вашингтона создает долговое бремя для украинского государства, избавиться от которого будет непросто. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Вашингтон лишил Украину будущего. Те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться», — написал Володин в своем telegram-канале. Он напомнил о выделении Украине 61 миллиарда долларов, большая часть которых будет потрачена на военные цели, в том числе на пополнение арсеналов США. Володин подчеркивает, что выделенные средства будут направлены в основном на американские компании. По словам спикера, США заставляют Украину продолжать военные действия, что приведет к дальнейшему экономическому упадку и лишит страну перспектив на будущее. В заключении, Володин отмечает, что новый пакет помощи не повлияет на ситуацию на фронте. В Палате представителей Конгресса США 20 апреля были приняты законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Общий объем данного пакета составляет 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов предназначены для Украины, 26 миллиардов для Израиля и гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликтов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политика США привела к тому, что Украина лишилась своих будущих перспектив. Способ оказания помощи со стороны Вашингтона создает долговое бремя для украинского государства, избавиться от которого будет непросто. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Вашингтон лишил Украину будущего. Те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться», — написал Володин в своем telegram-канале. Он напомнил о выделении Украине 61 миллиарда долларов, большая часть которых будет потрачена на военные цели, в том числе на пополнение арсеналов США. Володин подчеркивает, что выделенные средства будут направлены в основном на американские компании. По словам спикера, США заставляют Украину продолжать военные действия, что приведет к дальнейшему экономическому упадку и лишит страну перспектив на будущее. В заключении, Володин отмечает, что новый пакет помощи не повлияет на ситуацию на фронте. В Палате представителей Конгресса США 20 апреля были приняты законопроекты о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Общий объем данного пакета составляет 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов предназначены для Украины, 26 миллиардов для Израиля и гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликтов.