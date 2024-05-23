СК раскрыл размер взятки замначальника ГУСФИН Подмосковья

СК: замначальника ГУФСИН Подмосковья получил 800 тысяч от поставщика молока

23 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Талаев обвиняется в получении взятки в размере 800 тысяч рублей, заявили в СК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку за покровительство от компании, продающей молоко, в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий. На данный момент Талаев арестован. «Летом 2023 года обвиняемый, занимая должность замначальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей от представителя компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН», — передает своем telegram-канале ГСУ СК России по Московской области слова Врадий. Отмечается, что взятку он получил за покровительство деятельности предприятия и другим подконтрольным ей организациям. В СК заявили, что в отношении всех фигурантов дела избрана мера пресечения. На данный момент сбор и закрепление доказательств продолжается. Ранее Владимир Талаев был взят под стражу по подозрению в получении крупной взятки. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 июля. Следствие предъявило Талаеву обвинение в получении взятки от компании «РЗН ФУД», осуществляющей оптовую продажу продуктов. В случае доказательства вины ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимир Талаев получил взятку за покровительство от компании, продающей молоко, в размере 800 тысяч рублей. Об этом сообщил старший помощник областного главка СК РФ Ольга Врадий. На данный момент Талаев арестован. «Летом 2023 года обвиняемый, занимая должность замначальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей от представителя компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН», — передает своем telegram-канале ГСУ СК России по Московской области слова Врадий. Отмечается, что взятку он получил за покровительство деятельности предприятия и другим подконтрольным ей организациям. В СК заявили, что в отношении всех фигурантов дела избрана мера пресечения. На данный момент сбор и закрепление доказательств продолжается. Ранее Владимир Талаев был взят под стражу по подозрению в получении крупной взятки. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 июля. Следствие предъявило Талаеву обвинение в получении взятки от компании «РЗН ФУД», осуществляющей оптовую продажу продуктов. В случае доказательства вины ему может грозить до 12 лет лишения свободы.