Глава Краснодара рассказал позитивные новости о состоянии детей после падения кровли школы

Почти все дети, пострадавшие от падения кровли школы, уже дома после обследований. Об этом заявил глава Краснодара Евгений Наумов.
«Позитивные новости пришли из больниц скорой медицинской помощи и детской краевой. Почти все ребята из школы № 29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома», — сообщил Наумов в telegram-канале.
Он отметил, что некоторые из детей пройдут амбулаторное лечение. Еще один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице.
В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение. Утром 25 мая в Краснодаре упала кровля на детей. Школьники пришли на линейку. Ученики получили травмы. URA.RU опубликовало материал о том, что известно по данному происшествию.
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