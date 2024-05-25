Глава Краснодара рассказал позитивные новости о состоянии детей после падения кровли школы

Наумов: почти все пострадавших от падения кровли школы уже дома
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Глава Краснодар сообщил о состоянии пострадавших детей из-за падения кровли школы
Глава Краснодар сообщил о состоянии пострадавших детей из-за падения кровли школы Фото:

Почти все дети, пострадавшие от падения кровли школы, уже дома после обследований. Об этом заявил глава Краснодара Евгений Наумов.

«Позитивные новости пришли из больниц скорой медицинской помощи и детской краевой. Почти все ребята из школы № 29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома», — сообщил Наумов в telegram-канале. 

Он отметил, что некоторые из детей пройдут амбулаторное лечение. Еще один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице.

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение. Утром 25 мая в Краснодаре упала кровля на детей. Школьники пришли на линейку. Ученики получили травмы. URA.RU опубликовало материал о том, что известно по данному происшествию.

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Почти все дети, пострадавшие от падения кровли школы, уже дома после обследований. Об этом заявил глава Краснодара Евгений Наумов. «Позитивные новости пришли из больниц скорой медицинской помощи и детской краевой. Почти все ребята из школы № 29, пострадавшие и доставленные в медучреждения, уже дома», — сообщил Наумов в telegram-канале.  Он отметил, что некоторые из детей пройдут амбулаторное лечение. Еще один мальчик пока останется в детской краевой клинической больнице. В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение. Утром 25 мая в Краснодаре упала кровля на детей. Школьники пришли на линейку. Ученики получили травмы. URA.RU опубликовало материал о том, что известно по данному происшествию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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