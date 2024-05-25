В Краснодаре в день торжественной линейки на головы учеников упала крыша: детали происшествия

В Краснодаре в день торжественной линейки на головы учеников упала крыша

25 мая 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Пострадавших школьников, на которых упала кровля, доставили в больницу Краснодара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснодаре утром 25 марта во время линейки из-за сильного порыва ветра сорвало крышу со здания школы №29 на улице Рылеева. По предварительным данным, в ходе инцидента пострадало 10 человек. Прокуратура начала проверку по факту ЧП, возбуждено уголовное дело. URA.RU собрало в сводном материале факты, известные к этому часу. Кто пострадал По сведениям прокуратуры Западного административного округа Краснодара, из-за срыва кровельного покрытия крыши пострадало около 12 детей. 10 школьников находятся в больнице, один — в тяжелом состоянии. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести. Точное количество пострадавших устанавливается. Причина падения крыши На детей упал кусок кровли вместе с деревянным каркасом, сообщил ранее telegram-канал 112. Это случилось во время линейки. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю 24 мая оповещали об ураганном ветре до 35 метров в секунду. В регионе предупреждали о возможном возникновении ЧС и происшествий, а также нарушении в работе морского транспорта и объектов жизнеобеспечения. Ситуация под контролем На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. В школу выехали замглавы Краснодара Игорь Михайлов и представители департамента образования. По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, медики оказывают помощь пострадавшим. Возбуждено уголовное дело Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве уточнили, что по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания. Уголовное дело поставлено на контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Краснодаре утром 25 марта во время линейки из-за сильного порыва ветра сорвало крышу со здания школы №29 на улице Рылеева. По предварительным данным, в ходе инцидента пострадало 10 человек. Прокуратура начала проверку по факту ЧП, возбуждено уголовное дело. URA.RU собрало в сводном материале факты, известные к этому часу. По сведениям прокуратуры Западного административного округа Краснодара, из-за срыва кровельного покрытия крыши пострадало около 12 детей. 10 школьников находятся в больнице, один — в тяжелом состоянии. Они получили осколочные ранения различной степени тяжести. Точное количество пострадавших устанавливается. На детей упал кусок кровли вместе с деревянным каркасом, сообщил ранее telegram-канал 112. Это случилось во время линейки. В ГУ МЧС по Краснодарскому краю 24 мая оповещали об ураганном ветре до 35 метров в секунду. В регионе предупреждали о возможном возникновении ЧС и происшествий, а также нарушении в работе морского транспорта и объектов жизнеобеспечения. На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. В школу выехали замглавы Краснодара Игорь Михайлов и представители департамента образования. По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, медики оказывают помощь пострадавшим. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве уточнили, что по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания. Уголовное дело поставлено на контроль.