26 мая 2024

Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой попала в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Маше назначили компьютерную томограмму
Маше назначили компьютерную томограмму Фото:

Телеведущая Лера Кудрявцева в соцсети сообщила, что у ее пятилетней дочери Маши появились проблемы со здоровьем. У девочки постоянно заложен нос и из-за этого ей пришлось лечь в больницу для обследования.

«Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», — сообщила Кудрявцева подробности обследования дочери в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Телеведущая уточнила, что врачи назначили ребенку прохождение компьютерной томографии, чтобы исключить синусит.

Дочь Маша родилась у телеведущей от футболиста Игоря Макарова, с которым Кудрявцева состоит в браке с 2013 года. Для появления ребенка пара воспользовалась процедурой ЭКО.

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Телеведущая Лера Кудрявцева в соцсети сообщила, что у ее пятилетней дочери Маши появились проблемы со здоровьем. У девочки постоянно заложен нос и из-за этого ей пришлось лечь в больницу для обследования. «Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», — сообщила Кудрявцева подробности обследования дочери в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Телеведущая уточнила, что врачи назначили ребенку прохождение компьютерной томографии, чтобы исключить синусит. Дочь Маша родилась у телеведущей от футболиста Игоря Макарова, с которым Кудрявцева состоит в браке с 2013 года. Для появления ребенка пара воспользовалась процедурой ЭКО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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