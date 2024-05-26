Пятилетняя дочь Леры Кудрявцевой попала в больницу

Телеведущая Лера Кудрявцева в соцсети сообщила, что у ее пятилетней дочери Маши появились проблемы со здоровьем. У девочки постоянно заложен нос и из-за этого ей пришлось лечь в больницу для обследования.
«Маша дико боялась этой страшной машины, пришлось вместе с папой. Так что, если детки боятся, разрешают с родителями», — сообщила Кудрявцева подробности обследования дочери в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Телеведущая уточнила, что врачи назначили ребенку прохождение компьютерной томографии, чтобы исключить синусит.
Дочь Маша родилась у телеведущей от футболиста Игоря Макарова, с которым Кудрявцева состоит в браке с 2013 года. Для появления ребенка пара воспользовалась процедурой ЭКО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.