Генералу ВСУ в отставке Сергею Кривоносу не удалось описать на украинском языке провал украинской армии на Харьковском направлении после наступления ВС РФ. Для описания ситуации в эфире телеканала «Прямой» ему пришлось использовать русские слова.
«Они не ожидали, что так плохо, — на украинском языке это даже не так звучит, — отвратительно хреново (сказал Кривонос на русском языке — прим. URA.RU.) были оборудованы фортификационные сооружения ВСУ», — заявил Сергей Кривонос. Как отметил генерал, у украинских военных было несколько месяцев для усиления обороны, однако ничего не удалось сделать.
По его словам, российских военных удивило, насколько плохо Украина организовала оборону на Харьковском направлении. Он подчеркнул, что на участке не были возведены защитные сооружения и не уплотнены минные поля.
Населенный пункт Берестовое в Харьковской области ВС РФ освободили 26 мая, передает RT. По словам экспертов, это наступление может вынудить Киев пойти на перемирие с Москвой.
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