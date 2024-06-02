Минченко: Лукашенко получил новый статус в окружении Путина

Президент Белоруссии Лукашенко усилил влияние в России

03 июня 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вошел в Политбюро 2.0 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко вошел в Политбюро 2.0 (ближайшее окружение российского лидера Владимира Путина) в качестве «кооптированного» (включенного) члена. К такому выводу пришли аналитики коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в новом докладе «Политбюро 2.0 и долгая зима», посвященном внутренним изменениям в правящей элите России. «Мы вводим понятие „кооптированный“ член Политбюро 2.0 для президента Беларуси Александра Лукашенко как крайне значимого партнера Путина и коммуникатора по внешнеполитическим вопросам, которые нередко затрагивают и внутрироссийские процессы. Влияние российских элит на ситуацию в Белоруссии выросло. Но это имеет и другую сторону — появление у белорусского лидера права голоса по внутрироссийской повестке», — пояснили эксперты. В целом, отмечают авторы доклада, состав Политбюро 2.0 остается неизмененным. Но позиции тех, кто входит в него, несколько изменились. Например, по мнению аналитиков, укрепились группы Сергея Чемезова, Юрия и Михаила Ковальчуков, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Стабильно себя чувствуют Игорь Сечин, Сергей Собянин, Сергей Кириенко, Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин. Снизилось влияние бывшего министра обороны, ныне — секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. То же самое произошло и с его предшественника на этом посту Николем Патрушевым. Политбюро 2.0 является авторской моделью холдинга «Минченко консалтинг». В ней авторы ранжируют представителей элиты России по степени их близости к президенту РФ Владимиру Путину и степени влияния на социально-экономические и политические процессы в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вошел в Политбюро 2.0 (ближайшее окружение российского лидера Владимира Путина) в качестве «кооптированного» (включенного) члена. К такому выводу пришли аналитики коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в новом докладе «Политбюро 2.0 и долгая зима», посвященном внутренним изменениям в правящей элите России. «Мы вводим понятие „кооптированный“ член Политбюро 2.0 для президента Беларуси Александра Лукашенко как крайне значимого партнера Путина и коммуникатора по внешнеполитическим вопросам, которые нередко затрагивают и внутрироссийские процессы. Влияние российских элит на ситуацию в Белоруссии выросло. Но это имеет и другую сторону — появление у белорусского лидера права голоса по внутрироссийской повестке», — пояснили эксперты. В целом, отмечают авторы доклада, состав Политбюро 2.0 остается неизмененным. Но позиции тех, кто входит в него, несколько изменились. Например, по мнению аналитиков, укрепились группы Сергея Чемезова, Юрия и Михаила Ковальчуков, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Стабильно себя чувствуют Игорь Сечин, Сергей Собянин, Сергей Кириенко, Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин. Снизилось влияние бывшего министра обороны, ныне — секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. То же самое произошло и с его предшественника на этом посту Николем Патрушевым. Политбюро 2.0 является авторской моделью холдинга «Минченко консалтинг». В ней авторы ранжируют представителей элиты России по степени их близости к президенту РФ Владимиру Путину и степени влияния на социально-экономические и политические процессы в стране.