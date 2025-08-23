ВС РФ подошли к окраинам Купянска

Российские войска вышли к окраинам Купянска в Харьковской области Украины. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим», — заявил Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что украинская армия перебросила к городу дополнительные резервы и оказывает серьезное сопротивление российским подразделениям. По его словам, на данный момент в районе города продолжаются интенсивные боевые действия.
Ранее российские военные установили контроль над одной из основных трасс снабжения украинских войск в Купянске. Кроме того армия России вытеснила украинских солдат с большинства восточных позиций в районе населенного пункта Соболевка, которая находится на западе от Купянска, пишет MK.RU.
