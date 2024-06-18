NOS: новым генсеком НАТО станет Марк Рютте

18 июня 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Марк Рютте станет Новым генсеком НАТО, заявили в NOS Фото: Официальный сайт президента Украины Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал основным кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Его кандидатуру уже поддержала Венгрия, и ожидается, что президент Румынии Йоханнис, единственный оппозиционный кандидат, скоро снимет свою кандидатуру. Об этом сообщила медиа-группа NOS. «Венгрия также полностью поддерживает кандидатуру Рютте <…> Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выбор нового генерального директора почти завершен, и назвал Рютте „сильным кандидатом“», — передает голландская медиа-группа. Назначение на высший пост в НАТО требует одобрения всех 32 членов альянса, что может привести к различным политическим договоренностям. Рютте уже получил значительную поддержку, включая одобрение со стороны Соединенных Штатов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х объявил о достижении соглашения с НАТО, согласно которому венгерский персонал не будет участвовать в деятельности альянса на Украине, а венгерские финансовые ресурсы не будут использоваться для поддержки такой деятельности. Орбан также отметил, что Венгрия готова поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО после того, как он утвердил свою поддержку данной договоренности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал основным кандидатом на должность генерального секретаря НАТО. Его кандидатуру уже поддержала Венгрия, и ожидается, что президент Румынии Йоханнис, единственный оппозиционный кандидат, скоро снимет свою кандидатуру. Об этом сообщила медиа-группа NOS. «Венгрия также полностью поддерживает кандидатуру Рютте <…> Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выбор нового генерального директора почти завершен, и назвал Рютте „сильным кандидатом“», — передает голландская медиа-группа. Назначение на высший пост в НАТО требует одобрения всех 32 членов альянса, что может привести к различным политическим договоренностям. Рютте уже получил значительную поддержку, включая одобрение со стороны Соединенных Штатов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х объявил о достижении соглашения с НАТО, согласно которому венгерский персонал не будет участвовать в деятельности альянса на Украине, а венгерские финансовые ресурсы не будут использоваться для поддержки такой деятельности. Орбан также отметил, что Венгрия готова поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО после того, как он утвердил свою поддержку данной договоренности.