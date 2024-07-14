В Кремле будут внимательно наблюдать за выборами президента США

14 июля 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет пристально следить за президентскими выборами в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Кремль намерен пристально следить за ходом президентских выборов в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У них действительно будут выборы, посмотрим, кто в них будет участвовать в итоге, кто там победит. И сможет ли он стать президентом, если он победит. Сейчас там все это тоже не гарантировано. Будем очень внимательно наблюдать», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину . Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Россия не стремится вмешиваться в американский избирательный процесс, и выразил мнение, что каждый народ должен самостоятельно выбирать своего лидера. «Каждый народ сам себе выбирает своего президента и каждый народ сам гордится своим президентом», — отметил Песков, добавив, что американцы сами разберутся в выборе главы государства. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оговорка американского президента Джо Байдена — это внутреннее дело США. Байден оговорился назвав, украинского лидера Владимира Зеленского Путиным. По словам Пескова, Россия обратила внимание на этот инцидент, так как он обсуждался во всем мире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль намерен пристально следить за ходом президентских выборов в США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У них действительно будут выборы, посмотрим, кто в них будет участвовать в итоге, кто там победит. И сможет ли он стать президентом, если он победит. Сейчас там все это тоже не гарантировано. Будем очень внимательно наблюдать», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Россия не стремится вмешиваться в американский избирательный процесс, и выразил мнение, что каждый народ должен самостоятельно выбирать своего лидера. «Каждый народ сам себе выбирает своего президента и каждый народ сам гордится своим президентом», — отметил Песков, добавив, что американцы сами разберутся в выборе главы государства. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оговорка американского президента Джо Байдена — это внутреннее дело США. Байден оговорился назвав, украинского лидера Владимира Зеленского Путиным. По словам Пескова, Россия обратила внимание на этот инцидент, так как он обсуждался во всем мире.