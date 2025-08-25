Трамп заявил, что ситуация в Южной Корее напоминает «Судную ночь»

Трамп: политическую ситуацию в Южной Корее похожа на чистку или революцию
Президент США сравнивает политическую ситуацию в Южной Корее с чисткой
Президент США сравнивает политическую ситуацию в Южной Корее с чисткой

Президент США Дональд Трамп заявил, что политическую ситуацию в Южной Корее можно сравнить с «чисткой или революцией». Об этом сообщил глава Белого дома.

«Что происходит в Южной Корее? Похоже на чистку или революцию», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Президент также подчеркнул, что следит за развитием событий и не исключает изменений в политике США по отношению к Сеулу. Также он добавил, что обеспокоен последствиями для американских компаний, работающих в регионе.

