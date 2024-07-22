22 июля 2024

ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за лекарства от диабета

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
ФАС рассмотрит дело против «Акрихина» Фото:

ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за выпуска аналога лекарства для лечения сахарного диабета «Форсига», так как препарат защищен патентом. Об этом говорится в приказе руководителя службы Максима Шаскольского от 12 июля.

«Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения закона „О защите конкуренции“ российской фармацевтической компанией „Акрихин“», — пишет РБК, ссылаясь на документ. Как говорится в материале, «Акрихин» вывела в оборот более 20 партий препарата для лечения сахарного диабета «Фордиглиф» (аналога оригинального лекарства «Форсига» англо-шведской AstraZeneca).

Ранее AstraZeneca пожаловалась в СК на российского производителя лекарств. AstraZeneca занимается выпуском лекарства «Форсига» для лечения сердечной недостаточности у пациентов при диабете. В свою очередь, компания «Акрихин» начала выпускать аналог схожего лекарства под названием «Фордиглиф», однако уже без соответствующего патента.

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ФАС возбудила дело против «Акрихина» из-за выпуска аналога лекарства для лечения сахарного диабета «Форсига», так как препарат защищен патентом. Об этом говорится в приказе руководителя службы Максима Шаскольского от 12 июля. «Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения закона „О защите конкуренции“ российской фармацевтической компанией „Акрихин“», — пишет РБК, ссылаясь на документ. Как говорится в материале, «Акрихин» вывела в оборот более 20 партий препарата для лечения сахарного диабета «Фордиглиф» (аналога оригинального лекарства «Форсига» англо-шведской AstraZeneca). Ранее AstraZeneca пожаловалась в СК на российского производителя лекарств. AstraZeneca занимается выпуском лекарства «Форсига» для лечения сердечной недостаточности у пациентов при диабете. В свою очередь, компания «Акрихин» начала выпускать аналог схожего лекарства под названием «Фордиглиф», однако уже без соответствующего патента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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