Лекарства в России станут доступнее

Российские больницы смогут продавать лекарства
© Служба новостей «URA.RU»
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В России повысят доступность лекарств
В России повысят доступность лекарств Фото:

В Госдуме разрабатывается законопроект, который позволит участковым больницам продавать лекарства  для жителей. Это позволит людям, живущим в отдаленных населенных пунктах, не ездить в соседние села за препаратами, а получать их в своих медучреждениях. Инициативу озвучил депутат ГД Бадма Башанкаев во время брифинга ЕР, посвященного итогам работы фракции за время весенней сессии. 

«На осень запланирован законопроект о медобразовании. Продолжаем работу над обеспечением лекарственной безопасности, законопроектами о передвижных аптеках и разграничении медицинской услуги и медицинской помощи. О последней задаче неоднократно говорил Президент. Мы получили заключение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, планируем выйти на первое чтение», — сообщил глава комитета по охране здоровья. 

Помимо этого законодатели исключат возможность продажи просроченных лекарств. «Мы закрыли вообще все лазейки. Если нет маркировки о сроках годности, то лекарство не появится на полках», — заявил Башанкаев. 

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В Госдуме разрабатывается законопроект, который позволит участковым больницам продавать лекарства  для жителей. Это позволит людям, живущим в отдаленных населенных пунктах, не ездить в соседние села за препаратами, а получать их в своих медучреждениях. Инициативу озвучил депутат ГД Бадма Башанкаев во время брифинга ЕР, посвященного итогам работы фракции за время весенней сессии.  «На осень запланирован законопроект о медобразовании. Продолжаем работу над обеспечением лекарственной безопасности, законопроектами о передвижных аптеках и разграничении медицинской услуги и медицинской помощи. О последней задаче неоднократно говорил Президент. Мы получили заключение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, планируем выйти на первое чтение», — сообщил глава комитета по охране здоровья.  Помимо этого законодатели исключат возможность продажи просроченных лекарств. «Мы закрыли вообще все лазейки. Если нет маркировки о сроках годности, то лекарство не появится на полках», — заявил Башанкаев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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