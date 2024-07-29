Лекарства в России станут доступнее

В Госдуме разрабатывается законопроект, который позволит участковым больницам продавать лекарства для жителей. Это позволит людям, живущим в отдаленных населенных пунктах, не ездить в соседние села за препаратами, а получать их в своих медучреждениях. Инициативу озвучил депутат ГД Бадма Башанкаев во время брифинга ЕР, посвященного итогам работы фракции за время весенней сессии.
«На осень запланирован законопроект о медобразовании. Продолжаем работу над обеспечением лекарственной безопасности, законопроектами о передвижных аптеках и разграничении медицинской услуги и медицинской помощи. О последней задаче неоднократно говорил Президент. Мы получили заключение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, планируем выйти на первое чтение», — сообщил глава комитета по охране здоровья.
Помимо этого законодатели исключат возможность продажи просроченных лекарств. «Мы закрыли вообще все лазейки. Если нет маркировки о сроках годности, то лекарство не появится на полках», — заявил Башанкаев.
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