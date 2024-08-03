На Украине неожиданно изменилась позиция по СВО из-за успехов России

Conversation: продвижение РФ на СВО поменяло позицию украинцев по переговорам

03 августа 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Киевские власти все чаще говорят о возможных переговорах и окончании конфликта, несмотря на их прежнюю позицию по РФ, говорится в материале Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Успехи российской армии на поле боя привели к изменению позиции украинцев по переговорам с Россией. Так, жители украинской стороны уже не надеются вернуться к границам 1991 года. Также почти 60% украинцев считают необходимым начать переход к переговорам с Россией для урегулирования конфликта, следует из опросов. Об этом сообщил обозреватель некоммерческого западного издания Conversation. «Постепенные успехи России на поле боя ослабили готовность украинского народа терпеть любые трудности, необходимые для возвращения их страны к границам 1991 года», — написал автор на платформе Conversation . Обозреватель отметил, что не произошло существенных стратегических прорывов, успехи были достигнуты огромной ценой с точки зрения жизней с обеих сторон. Также 60% опрошенных украинцев готовы пойти на уступки РФ. В последние дни представители украинского руководства все чаще стали говорить о возможности переговоров, хотя раньше категорически отвергали такую возможность. Украина все еще хочет создать международную коалицию против России. Но шансы на это крайне малы, уверен автор статьи. Поэтому Москва и Киев должны пересмотреть свои подходы к достижению мирного соглашения с помощью широкой группы стран, включая Китай и США, заключили в материале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не видит оснований для начала мирных переговоров с Украиной из-за отсутствия конкретных предложений. Он отметил, что пока нет никаких ясных сигналов от Киева, и подчеркнул, что запрет на переговоры с Россией со стороны украинского руководства продолжает действовать. 1 августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только с учетом своих интересов и текущей ситуации. Она также подчеркнула, что Россия не намерена возвращать Украине территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Успехи российской армии на поле боя привели к изменению позиции украинцев по переговорам с Россией. Так, жители украинской стороны уже не надеются вернуться к границам 1991 года. Также почти 60% украинцев считают необходимым начать переход к переговорам с Россией для урегулирования конфликта, следует из опросов. Об этом сообщил обозреватель некоммерческого западного издания Conversation. «Постепенные успехи России на поле боя ослабили готовность украинского народа терпеть любые трудности, необходимые для возвращения их страны к границам 1991 года», — написал автор на платформе Conversation. Обозреватель отметил, что не произошло существенных стратегических прорывов, успехи были достигнуты огромной ценой с точки зрения жизней с обеих сторон. Также 60% опрошенных украинцев готовы пойти на уступки РФ. В последние дни представители украинского руководства все чаще стали говорить о возможности переговоров, хотя раньше категорически отвергали такую возможность. Украина все еще хочет создать международную коалицию против России. Но шансы на это крайне малы, уверен автор статьи. Поэтому Москва и Киев должны пересмотреть свои подходы к достижению мирного соглашения с помощью широкой группы стран, включая Китай и США, заключили в материале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не видит оснований для начала мирных переговоров с Украиной из-за отсутствия конкретных предложений. Он отметил, что пока нет никаких ясных сигналов от Киева, и подчеркнул, что запрет на переговоры с Россией со стороны украинского руководства продолжает действовать. 1 августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только с учетом своих интересов и текущей ситуации. Она также подчеркнула, что Россия не намерена возвращать Украине территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.