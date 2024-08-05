Китайский гимнаст забрал у украинца золото на Олимпиаде в Париже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приезд Давида Белявского в Кольцово. Екатеринбург, золотая медаль, олимпийская медаль, медаль олимпиады, награда олимпиады, олимпиада токио2020, tokyo2020, токио2020
Китайский гимнаст Цзоу Цзинъюань обошел украинца Илью Ковтуна в соревнованиях на параллельных брусьях Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Спортсмен из Китая Цзоу Цзинъюань завоевал золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпийских играх 2024 года. Он обошел украинца Илью Ковтуна.

«Цзоу Цзинъюань <…>, спортсмен получил от судей 16,200 балла», — публикует результаты издание Championat. Украинский гимнаст Илья Ковтун с результатом 15,500 баллов получил серебряную медаль, а бронза досталась Чжан Бохэну, также представляющему Китай. Цзоу Цзинъюань вторую Олимпиаду подряд становится сильнейшим спортсменом в упражнениях на параллельных брусьях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсмен из Китая Цзоу Цзинъюань завоевал золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпийских играх 2024 года. Он обошел украинца Илью Ковтуна. «Цзоу Цзинъюань <…>, спортсмен получил от судей 16,200 балла», — публикует результаты издание Championat. Украинский гимнаст Илья Ковтун с результатом 15,500 баллов получил серебряную медаль, а бронза досталась Чжан Бохэну, также представляющему Китай. Цзоу Цзинъюань вторую Олимпиаду подряд становится сильнейшим спортсменом в упражнениях на параллельных брусьях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...