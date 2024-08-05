Китайский гимнаст забрал у украинца золото на Олимпиаде в Париже

Китайский гимнаст Цзоу Цзинъюань обошел украинца Илью Ковтуна в соревнованиях на параллельных брусьях
новость из сюжетаОлимпиада-2024
Спортсмен из Китая Цзоу Цзинъюань завоевал золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпийских играх 2024 года. Он обошел украинца Илью Ковтуна.
«Цзоу Цзинъюань <…>, спортсмен получил от судей 16,200 балла», — публикует результаты издание Championat. Украинский гимнаст Илья Ковтун с результатом 15,500 баллов получил серебряную медаль, а бронза досталась Чжан Бохэну, также представляющему Китай. Цзоу Цзинъюань вторую Олимпиаду подряд становится сильнейшим спортсменом в упражнениях на параллельных брусьях.
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