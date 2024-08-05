Развлечения Спорт Китайский гимнаст забрал у украинца золото на Олимпиаде в Париже 05 августа 2024 в 18:28 Размер текста - 17 + Китайский гимнаст Цзоу Цзинъюань обошел украинца Илью Ковтуна в соревнованиях на параллельных брусьях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Спортсмен из Китая Цзоу Цзинъюань завоевал золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпийских играх 2024 года. Он обошел украинца Илью Ковтуна. «Цзоу Цзинъюань <…>, спортсмен получил от судей 16,200 балла», — публикует результаты издание Championat. Украинский гимнаст Илья Ковтун с результатом 15,500 баллов получил серебряную медаль, а бронза досталась Чжан Бохэну, также представляющему Китай. Цзоу Цзинъюань вторую Олимпиаду подряд становится сильнейшим спортсменом в упражнениях на параллельных брусьях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спортсмен из Китая Цзоу Цзинъюань завоевал золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на Олимпийских играх 2024 года. Он обошел украинца Илью Ковтуна. «Цзоу Цзинъюань <…>, спортсмен получил от судей 16,200 балла», — публикует результаты издание Championat. Украинский гимнаст Илья Ковтун с результатом 15,500 баллов получил серебряную медаль, а бронза досталась Чжан Бохэну, также представляющему Китай. Цзоу Цзинъюань вторую Олимпиаду подряд становится сильнейшим спортсменом в упражнениях на параллельных брусьях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям