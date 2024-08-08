Власти Курской области: ВСУ не продвигаются вглубь региона

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Украинские военные отступают от Курской области, заявил Андрей Белостоцкий Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ не продвигаются вглубь Курской области, а, наоборот, отступают. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

«Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника», — сказал Белостоцкий в эфире «Первого канала».

Сейчас в регионе развернули 21 пункт временного размещения, с приграничных территорий эвакуировали три тысячи человек. По словам замглавы Курской области ситуация стабильная и контролируемая.

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ВСУ не продвигаются вглубь Курской области, а, наоборот, отступают. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. «Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника», — сказал Белостоцкий в эфире «Первого канала». Сейчас в регионе развернули 21 пункт временного размещения, с приграничных территорий эвакуировали три тысячи человек. По словам замглавы Курской области ситуация стабильная и контролируемая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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