Армия и оружие Власти Курской области: ВСУ не продвигаются вглубь региона 08 августа 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Украинские военные отступают от Курской области, заявил Андрей Белостоцкий Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ не продвигаются вглубь Курской области, а, наоборот, отступают. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. «Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника», — сказал Белостоцкий в эфире «Первого канала». Сейчас в регионе развернули 21 пункт временного размещения, с приграничных территорий эвакуировали три тысячи человек. По словам замглавы Курской области ситуация стабильная и контролируемая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ не продвигаются вглубь Курской области, а, наоборот, отступают. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Андрей Белостоцкий. «Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника», — сказал Белостоцкий в эфире «Первого канала». Сейчас в регионе развернули 21 пункт временного размещения, с приграничных территорий эвакуировали три тысячи человек. По словам замглавы Курской области ситуация стабильная и контролируемая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям