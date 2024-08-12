В Сумах получили повреждения объект критической инфрастуктуры и два здания

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В Сумах сообщили о прилете Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два здания предприятий и объект критической инфраструктуры повреждены в украинских Сумах. Об этом сообщили в оперкомандовании ВСУ «Север».

«В Сумах в результате прилета повреждены два здания предприятий и объект критической инфраструктуры, — цитирует сообщение «Севера» «Украина.ру». Информации о пострадавших нет. Еще один объект поврежден в приграничном Мирополье.

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Два здания предприятий и объект критической инфраструктуры повреждены в украинских Сумах. Об этом сообщили в оперкомандовании ВСУ «Север». «В Сумах в результате прилета повреждены два здания предприятий и объект критической инфраструктуры, — цитирует сообщение «Севера» «Украина.ру». Информации о пострадавших нет. Еще один объект поврежден в приграничном Мирополье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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