В Сумах получили повреждения объект критической инфрастуктуры и два здания

В Сумах сообщили о прилете
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два здания предприятий и объект критической инфраструктуры повреждены в украинских Сумах. Об этом сообщили в оперкомандовании ВСУ «Север».
«В Сумах в результате прилета повреждены два здания предприятий и объект критической инфраструктуры, — цитирует сообщение «Севера» «Украина.ру». Информации о пострадавших нет. Еще один объект поврежден в приграничном Мирополье.
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