Фонд «Хранители детства» рассказал истории адаптации молодых людей с тяжелыми заболеваниями

«Хранители детства» трудоустроил за год 2500 подростков с тяжелыми заболеваниями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, прием на работу, работа, безработица, поиск работы, работник, персонал, работодатель, увольнение, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор, менеджер по персоналу, стаж трудовой
Фонд «Хранители детства» занимается трудоустройством молодых людей с ограничениями по здоровью Фото:

Российский фонд «Хранители детства», который занимается трудоустройством и наставничеством подростков с ограничениями по здоровью, подвел итоги работы за год. Всего за это время более 2500 детей из 20 регионов России смогли пройти трудовую практику. Об этом сообщает пресс-служба фонда. В пример привели несколько историй ребят, которые смогли реализовать себя в работе, несмотря на свои недуги.

«Программа корпоративного наставничества Фонда „Хранители детства“ направлена на помощь подросткам и молодежи уязвимых групп. <…> Деятельность фонда заключается в том, чтобы помочь его участникам в осознанном выборе профессии и получении первого опыта работы. В течение 2023/24 учебного года в программе наставничества приняли участие более 2500 ребят из 20 регионов России, 500 из них получают опыт работы в период летних каникул», — передает пресс-служба Фонда. Немаловажную роль в работе организации принимает бизнес-сообщество.

Жительница Москвы Стефания является участницей программы наставничества фонда «Хранители детства». Девушка является слабослышащей. Она учится в коррекционной общеобразовательной школе-интернате. Изначально Стефания мечтала стать дипломатом, однако после того, как благодаря фонду прошла практику в Министерстве юстиции РФ, твердо решила стать юристом.

«Горы бумаг, лабиринты кодексов — было много интересных моментов, но в памяти прочно засел суд. Это было мое первое в жизни судебное заседание, на котором мне довелось побыть слушателем. <…> Было страшно, но одновременно я была восхищена», — призналась Стефания.

Также фонд смог помочь 18-летнему Виктору из Ижевска. Тот являлся воспитанником социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Веста». Парень имеет ментальные нарушения и он изначально испытывал огромный страх перед будущим — не знал, чем ему стоит заниматься в жизни. Благодаря участию в фонде «Хранители детства», парень преодолел свой страх. Он успел поработать флористом, что помогло ему набраться уверенности в себе. В этом году молодой человек окончил техникум строительных технологий по специальности «Столяр». «Страха за будущее у Виктора больше нет», — рассказали в фонде.

Кроме того, фонд «Хранители детства» помог Федору. Он мечтал стать звукорежиссером. До армии юноша успел поработать в ВГТРК и получить опыт. Из армии молодой человек вернулся, когда была пандемия коронавирусной инфекции. В связи с этим он не мог найти работу. Однако спустя время, благодаря фонду, парня трудоустроили в «Газпром Медиа». Позже Федор уже самостоятельно устроился в научно-техническую библиотеку, где в настоящий момент занимается аудиотехническим обеспечением.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский фонд «Хранители детства», который занимается трудоустройством и наставничеством подростков с ограничениями по здоровью, подвел итоги работы за год. Всего за это время более 2500 детей из 20 регионов России смогли пройти трудовую практику. Об этом сообщает пресс-служба фонда. В пример привели несколько историй ребят, которые смогли реализовать себя в работе, несмотря на свои недуги. «Программа корпоративного наставничества Фонда „Хранители детства“ направлена на помощь подросткам и молодежи уязвимых групп. <…> Деятельность фонда заключается в том, чтобы помочь его участникам в осознанном выборе профессии и получении первого опыта работы. В течение 2023/24 учебного года в программе наставничества приняли участие более 2500 ребят из 20 регионов России, 500 из них получают опыт работы в период летних каникул», — передает пресс-служба Фонда. Немаловажную роль в работе организации принимает бизнес-сообщество. Жительница Москвы Стефания является участницей программы наставничества фонда «Хранители детства». Девушка является слабослышащей. Она учится в коррекционной общеобразовательной школе-интернате. Изначально Стефания мечтала стать дипломатом, однако после того, как благодаря фонду прошла практику в Министерстве юстиции РФ, твердо решила стать юристом. «Горы бумаг, лабиринты кодексов — было много интересных моментов, но в памяти прочно засел суд. Это было мое первое в жизни судебное заседание, на котором мне довелось побыть слушателем. <…> Было страшно, но одновременно я была восхищена», — призналась Стефания. Также фонд смог помочь 18-летнему Виктору из Ижевска. Тот являлся воспитанником социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Веста». Парень имеет ментальные нарушения и он изначально испытывал огромный страх перед будущим — не знал, чем ему стоит заниматься в жизни. Благодаря участию в фонде «Хранители детства», парень преодолел свой страх. Он успел поработать флористом, что помогло ему набраться уверенности в себе. В этом году молодой человек окончил техникум строительных технологий по специальности «Столяр». «Страха за будущее у Виктора больше нет», — рассказали в фонде. Кроме того, фонд «Хранители детства» помог Федору. Он мечтал стать звукорежиссером. До армии юноша успел поработать в ВГТРК и получить опыт. Из армии молодой человек вернулся, когда была пандемия коронавирусной инфекции. В связи с этим он не мог найти работу. Однако спустя время, благодаря фонду, парня трудоустроили в «Газпром Медиа». Позже Федор уже самостоятельно устроился в научно-техническую библиотеку, где в настоящий момент занимается аудиотехническим обеспечением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...