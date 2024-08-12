Фонд «Хранители детства» рассказал истории адаптации молодых людей с тяжелыми заболеваниями

«Хранители детства» трудоустроил за год 2500 подростков с тяжелыми заболеваниями

12 августа 2024 в 23:10 Размер текста - 17 +

Фонд «Хранители детства» занимается трудоустройством молодых людей с ограничениями по здоровью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский фонд «Хранители детства», который занимается трудоустройством и наставничеством подростков с ограничениями по здоровью, подвел итоги работы за год. Всего за это время более 2500 детей из 20 регионов России смогли пройти трудовую практику. Об этом сообщает пресс-служба фонда. В пример привели несколько историй ребят, которые смогли реализовать себя в работе, несмотря на свои недуги. «Программа корпоративного наставничества Фонда „Хранители детства“ направлена на помощь подросткам и молодежи уязвимых групп. <…> Деятельность фонда заключается в том, чтобы помочь его участникам в осознанном выборе профессии и получении первого опыта работы. В течение 2023/24 учебного года в программе наставничества приняли участие более 2500 ребят из 20 регионов России, 500 из них получают опыт работы в период летних каникул», — передает пресс-служба Фонда. Немаловажную роль в работе организации принимает бизнес-сообщество. Жительница Москвы Стефания является участницей программы наставничества фонда «Хранители детства». Девушка является слабослышащей. Она учится в коррекционной общеобразовательной школе-интернате. Изначально Стефания мечтала стать дипломатом, однако после того, как благодаря фонду прошла практику в Министерстве юстиции РФ, твердо решила стать юристом. «Горы бумаг, лабиринты кодексов — было много интересных моментов, но в памяти прочно засел суд. Это было мое первое в жизни судебное заседание, на котором мне довелось побыть слушателем. <…> Было страшно, но одновременно я была восхищена», — призналась Стефания. Также фонд смог помочь 18-летнему Виктору из Ижевска. Тот являлся воспитанником социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Веста». Парень имеет ментальные нарушения и он изначально испытывал огромный страх перед будущим — не знал, чем ему стоит заниматься в жизни. Благодаря участию в фонде «Хранители детства», парень преодолел свой страх. Он успел поработать флористом, что помогло ему набраться уверенности в себе. В этом году молодой человек окончил техникум строительных технологий по специальности «Столяр». «Страха за будущее у Виктора больше нет», — рассказали в фонде. Кроме того, фонд «Хранители детства» помог Федору. Он мечтал стать звукорежиссером. До армии юноша успел поработать в ВГТРК и получить опыт. Из армии молодой человек вернулся, когда была пандемия коронавирусной инфекции. В связи с этим он не мог найти работу. Однако спустя время, благодаря фонду, парня трудоустроили в «Газпром Медиа». Позже Федор уже самостоятельно устроился в научно-техническую библиотеку, где в настоящий момент занимается аудиотехническим обеспечением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский фонд «Хранители детства», который занимается трудоустройством и наставничеством подростков с ограничениями по здоровью, подвел итоги работы за год. Всего за это время более 2500 детей из 20 регионов России смогли пройти трудовую практику. Об этом сообщает пресс-служба фонда. В пример привели несколько историй ребят, которые смогли реализовать себя в работе, несмотря на свои недуги. «Программа корпоративного наставничества Фонда „Хранители детства“ направлена на помощь подросткам и молодежи уязвимых групп. <…> Деятельность фонда заключается в том, чтобы помочь его участникам в осознанном выборе профессии и получении первого опыта работы. В течение 2023/24 учебного года в программе наставничества приняли участие более 2500 ребят из 20 регионов России, 500 из них получают опыт работы в период летних каникул», — передает пресс-служба Фонда. Немаловажную роль в работе организации принимает бизнес-сообщество. Жительница Москвы Стефания является участницей программы наставничества фонда «Хранители детства». Девушка является слабослышащей. Она учится в коррекционной общеобразовательной школе-интернате. Изначально Стефания мечтала стать дипломатом, однако после того, как благодаря фонду прошла практику в Министерстве юстиции РФ, твердо решила стать юристом. «Горы бумаг, лабиринты кодексов — было много интересных моментов, но в памяти прочно засел суд. Это было мое первое в жизни судебное заседание, на котором мне довелось побыть слушателем. <…> Было страшно, но одновременно я была восхищена», — призналась Стефания. Также фонд смог помочь 18-летнему Виктору из Ижевска. Тот являлся воспитанником социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Веста». Парень имеет ментальные нарушения и он изначально испытывал огромный страх перед будущим — не знал, чем ему стоит заниматься в жизни. Благодаря участию в фонде «Хранители детства», парень преодолел свой страх. Он успел поработать флористом, что помогло ему набраться уверенности в себе. В этом году молодой человек окончил техникум строительных технологий по специальности «Столяр». «Страха за будущее у Виктора больше нет», — рассказали в фонде. Кроме того, фонд «Хранители детства» помог Федору. Он мечтал стать звукорежиссером. До армии юноша успел поработать в ВГТРК и получить опыт. Из армии молодой человек вернулся, когда была пандемия коронавирусной инфекции. В связи с этим он не мог найти работу. Однако спустя время, благодаря фонду, парня трудоустроили в «Газпром Медиа». Позже Федор уже самостоятельно устроился в научно-техническую библиотеку, где в настоящий момент занимается аудиотехническим обеспечением.