Трамп предпринял необычные меры защиты после покушения на митинге в июле. Видео

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Трамп выступил перед избирателями спустя месяц после покушения
Трамп выступил перед избирателями спустя месяц после покушения Фото:
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед избирателями на митинге в Северной Каролине. Это его первое выступление перед публикой на митинге после покушения в июле. Ради безопасности американский политик оградился от толпы стеклянной пуленепробиваемой стеной. 

«На своем первом митинге на открытом воздухе после покушения в прошлом месяце Дональд Трамп появился на сцене в Северной Каролине. Контейнеры для хранения были сложены по периметру, чтобы создать дополнительные стены и заблокировать линии обзора. Снайперы были размещены на крышах на месте проведения», — пишет Associated Press. Кадры с выступления разошлись в американской соцсети X.

Трамп 13 июля был ранен в ухо во время выступления в Пенсильвании. Сам политик в результате стрельбы снайпер не пострадал. Погиб один зритель, который своим телом закрыл семью от пули. Двое других получили тяжелые ранения. Подробнее о покушении на Трампа — в материале URA.RU.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед избирателями на митинге в Северной Каролине. Это его первое выступление перед публикой на митинге после покушения в июле. Ради безопасности американский политик оградился от толпы стеклянной пуленепробиваемой стеной.  «На своем первом митинге на открытом воздухе после покушения в прошлом месяце Дональд Трамп появился на сцене в Северной Каролине. Контейнеры для хранения были сложены по периметру, чтобы создать дополнительные стены и заблокировать линии обзора. Снайперы были размещены на крышах на месте проведения», — пишет Associated Press. Кадры с выступления разошлись в американской соцсети X. Трамп 13 июля был ранен в ухо во время выступления в Пенсильвании. Сам политик в результате стрельбы снайпер не пострадал. Погиб один зритель, который своим телом закрыл семью от пули. Двое других получили тяжелые ранения. Подробнее о покушении на Трампа — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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