Вдова президента Ирана Раиси жестко высказалась о США

США хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Об этом заявила вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода.
«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — сказала Аламолхода в интервью с RT.
По ее словам, западные СМИ специально создавали для Ирана имидж «пугающий и ужасный», чтобы показать уровень их неразвитости. Она считает, что Запад сделал это целенаправленно, чтобы жители ислама были против властей.
Ранее сообщалось, что гибель вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, была вызвана погодными условиями. Также одной из причин была заявлена неспособность вертолета справиться с перевозимым грузом.
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