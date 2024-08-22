Вдова президента Ирана Раиси жестко высказалась о США

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, раиси ибрахим
По словам вдовы президента Ирана Раиси, США хотят стандартизировать всех по своим правилам Фото:

США хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Об этом заявила вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода.

«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — сказала Аламолхода в интервью с RT.

По ее словам, западные СМИ специально создавали для Ирана имидж «пугающий и ужасный», чтобы показать уровень их неразвитости. Она считает, что Запад сделал это целенаправленно, чтобы жители ислама были против властей.

Ранее сообщалось, что гибель вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, была вызвана погодными условиями. Также одной из причин была заявлена неспособность вертолета справиться с перевозимым грузом.

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США хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Об этом заявила вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода. «Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — сказала Аламолхода в интервью с RT. По ее словам, западные СМИ специально создавали для Ирана имидж «пугающий и ужасный», чтобы показать уровень их неразвитости. Она считает, что Запад сделал это целенаправленно, чтобы жители ислама были против властей. Ранее сообщалось, что гибель вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, была вызвана погодными условиями. Также одной из причин была заявлена неспособность вертолета справиться с перевозимым грузом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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