Вдова президента Ирана Раиси жестко высказалась о США

22 августа 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

По словам вдовы президента Ирана Раиси, США хотят стандартизировать всех по своим правилам Фото: Владимир Андреев © URA.RU США хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Об этом заявила вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода. «Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — сказала Аламолхода в интервью с RT. По ее словам, западные СМИ специально создавали для Ирана имидж «пугающий и ужасный», чтобы показать уровень их неразвитости. Она считает, что Запад сделал это целенаправленно, чтобы жители ислама были против властей. Ранее сообщалось, что гибель вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, была вызвана погодными условиями. Также одной из причин была заявлена неспособность вертолета справиться с перевозимым грузом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Об этом заявила вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода. «Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — сказала Аламолхода в интервью с RT. По ее словам, западные СМИ специально создавали для Ирана имидж «пугающий и ужасный», чтобы показать уровень их неразвитости. Она считает, что Запад сделал это целенаправленно, чтобы жители ислама были против властей. Ранее сообщалось, что гибель вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, была вызвана погодными условиями. Также одной из причин была заявлена неспособность вертолета справиться с перевозимым грузом.