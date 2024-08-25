Бастрыкин взял под контроль расследование убийства женщины и ребенка в Москве

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования убийства женщины и ребенка в московском ЖК «Лефортово парк». Об этом сообщили в официальном канале Следственного комитета.
«Глава Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении официального telegram-канала Следственного комитета.
Ранее в Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою жену и младенца, а сам заперся в квартире. После содеянного он выбрасывал вещи из квартиры, стоя без одежды на подоконнике.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Двор ЖК оцеплен. По факту выбрасывания женщины и ребенка из окна многоэтажки в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
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