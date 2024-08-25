Бастрыкин взял под контроль расследование убийства женщины и ребенка в Москве

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Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве женщины и ребенка в Москве, сообщили в Следкоме
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве женщины и ребенка в Москве, сообщили в Следкоме Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования убийства женщины и ребенка в московском ЖК «Лефортово парк». Об этом сообщили в официальном канале Следственного комитета.

«Глава Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении официального telegram-канала Следственного комитета.

Ранее в Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою жену и младенца, а сам заперся в квартире. После содеянного он выбрасывал вещи из квартиры, стоя без одежды на подоконнике.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Двор ЖК оцеплен. По факту выбрасывания женщины и ребенка из окна многоэтажки в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования убийства женщины и ребенка в московском ЖК «Лефортово парк». Об этом сообщили в официальном канале Следственного комитета. «Глава Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении официального telegram-канала Следственного комитета. Ранее в Москве в ЖК «Лефортово парк» мужчина выбросил из окна квартиры на 16 этаже свою жену и младенца, а сам заперся в квартире. После содеянного он выбрасывал вещи из квартиры, стоя без одежды на подоконнике. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Двор ЖК оцеплен. По факту выбрасывания женщины и ребенка из окна многоэтажки в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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