Путина поблагодарили за комфортную жизнь в России

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин выразил благодарность президенту страны Владимиру Путину за продление программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) до 2030 года. Об этом он сказал, на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калужской области. На нем обсуждалась тематика комфортной городской среды в контексте Года семьи в России.
«Коллеги, давайте поблагодарим Президента за продление этой программы до 2030 года», — заявил Файзуллин. Значительный вклад в формирование комфортной городской среды вносит одноименный федеральный проект, благодаря которому благоустроено уже более 67 тысяч территорий в 5 866 населенных пунктах.
«Президент особо отмечает роль семьи в жизни страны, подчеркивая, что именно вокруг нее и вокруг детей строятся практически все действия и решения государства. Причем в самых различных сферах — в образовании, здравоохранении, экономике, развитии жилищных программ и в целом в обновлении наших городов, сел, поселков», — сказал председатель Мишустин. Его слова передает Муниципалитеты.РФ. Он также акцентировал внимание на необходимости сокращения различий между российскими регионами.
В Калужской области прошел форум «Развитие малых городов и исторических поселений». Участие в нем приняли руководители федеральных ведомств, губернаторы и главы муниципальных образований. Тематикой форума стала: «Моя семья — Россия!», так как в России 2024 год объявлен Годом семьи. На нем обсуждалась значимость развития инфраструктуры муниципалитетов страны, как важнейшего фактора для укрепления института семьи.
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