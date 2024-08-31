Минобороны сообщило о сбитии четырех украинских дронов российской ПВО

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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Два дрона ВСУ уничтожено в Белгородской области, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Прошлой ночью российская ПВО уничтожила четыре украинских дрона, предотвратив атаку по объектам в РФ. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что два беспилотника были сбиты в Белгородской области, по одному в Орловской и Курской областях.

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Прошлой ночью российская ПВО уничтожила четыре украинских дрона, предотвратив атаку по объектам в РФ. Об этом рассказали в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что два беспилотника были сбиты в Белгородской области, по одному в Орловской и Курской областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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