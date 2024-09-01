Посольство Израиля: состояние заложника ХАМАС из России остается неизвестным

Израильское посольство в Москве не располагает сведениями о состоянии Александра Труфанова, последнего гражданина России, находящегося в заложниках у движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили представители дипломатического представительства.
«Нет. У нас нет такой информации», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии Труфанова в беседе с ТАСС.
В апреле текущего года посол Израиля в РФ Симона Гальперин уточняла, что в плену у ХАМАС находятся три россиянина, включая Александра Труфанова. В июне было объявлено об освобождении одного из заложников, Андрея Козлова, благодаря спецоперации израильских военных. 31 августа стало известно об обнаружении тел шести заложников.
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