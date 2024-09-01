01 сентября 2024

Посольство Израиля: состояние заложника ХАМАС из России остается неизвестным

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В посольстве рассказали, что не знают о состоянии последнего заложника
В посольстве рассказали, что не знают о состоянии последнего заложника Фото:

Израильское посольство в Москве не располагает сведениями о состоянии Александра Труфанова, последнего гражданина России, находящегося в заложниках у движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили представители дипломатического представительства.

«Нет. У нас нет такой информации», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии Труфанова в беседе с ТАСС.

В апреле текущего года посол Израиля в РФ Симона Гальперин уточняла, что в плену у ХАМАС находятся три россиянина, включая Александра Труфанова. В июне было объявлено об освобождении одного из заложников, Андрея Козлова, благодаря спецоперации израильских военных. 31 августа стало известно об обнаружении тел шести заложников.

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Израильское посольство в Москве не располагает сведениями о состоянии Александра Труфанова, последнего гражданина России, находящегося в заложниках у движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили представители дипломатического представительства. «Нет. У нас нет такой информации», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства, отвечая на вопрос о состоянии Труфанова в беседе с ТАСС. В апреле текущего года посол Израиля в РФ Симона Гальперин уточняла, что в плену у ХАМАС находятся три россиянина, включая Александра Труфанова. В июне было объявлено об освобождении одного из заложников, Андрея Козлова, благодаря спецоперации израильских военных. 31 августа стало известно об обнаружении тел шести заложников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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