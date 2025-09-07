Во Владивостоке официально открыли первый в стране региональный центр «Россия»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Дальнем Востоке официально открыли региональный филиал Национального центра «Россия»
На Дальнем Востоке официально открыли региональный филиал Национального центра «Россия» Фото:

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие первого в стране регионального филиала Национального центра «Россия», учрежденного по указу президента Владимира Путина. Церемония состоялась на Спортивной набережной, участие в ней принял губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что центр обещает стать точкой притяжения не только для жителей Приморья, но и гостей со всей страны. 

«Большая команда приложила немало усилий, и мы первые в стране открыли Национальный центр „Россия“. Это точка притяжения для жителей края и наших гостей, которая позволит посмотреть достопримечательности, проекты, которые реализуются в регионе, достижения исторических личностей, которые оставили яркий след в истории нашего края. Все это — Национальный центр „Россия“, который построен по поручению президента нашей страны — Владимира Путина», — сказал Олег Кожемяко в ходе церемонии открытия. Трансляция мероприятия проходила в telegram-канале Национального центра. 

В ходе церемонии на сцене был организован флешмоб под песню «Прекрасное далеко», который ранее уже стал популярным среди посетителей выставки «Россия» на ВДНХ. Танец исполнили не только артисты, но и сами зрители, поддержав атмосферу праздника и единения.

Также во время мероприятия произошло примечательное событие: житель Приморского края Алексей сделал предложение руки и сердца своей избраннице Валерии прямо на сцене центра. Девушка согласилась, а молодую пару пригласили принять участие во Всероссийском свадебном фестивале — он пройдет в Москве в следующем году.

Национальный центр «Россия» во Владивостоке обещает стать местом проведения масштабных культурных и образовательных мероприятий. Организаторы ждут, что площадка привлечет внимание не только жителей Приморья, но и туристов со всего Дальнего Востока.

Открытие филиала Центра во Владивостоке стало продолжением инициативы Владимира Путина по развитию культурных и образовательных площадок в российских регионах. Филиал, расположенный в здании Владивостокского океанариума, был впервые представлен главой государства в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие первого в стране регионального филиала Национального центра «Россия», учрежденного по указу президента Владимира Путина. Церемония состоялась на Спортивной набережной, участие в ней принял губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что центр обещает стать точкой притяжения не только для жителей Приморья, но и гостей со всей страны.  «Большая команда приложила немало усилий, и мы первые в стране открыли Национальный центр „Россия“. Это точка притяжения для жителей края и наших гостей, которая позволит посмотреть достопримечательности, проекты, которые реализуются в регионе, достижения исторических личностей, которые оставили яркий след в истории нашего края. Все это — Национальный центр „Россия“, который построен по поручению президента нашей страны — Владимира Путина», — сказал Олег Кожемяко в ходе церемонии открытия. Трансляция мероприятия проходила в telegram-канале Национального центра.  В ходе церемонии на сцене был организован флешмоб под песню «Прекрасное далеко», который ранее уже стал популярным среди посетителей выставки «Россия» на ВДНХ. Танец исполнили не только артисты, но и сами зрители, поддержав атмосферу праздника и единения. Также во время мероприятия произошло примечательное событие: житель Приморского края Алексей сделал предложение руки и сердца своей избраннице Валерии прямо на сцене центра. Девушка согласилась, а молодую пару пригласили принять участие во Всероссийском свадебном фестивале — он пройдет в Москве в следующем году. Национальный центр «Россия» во Владивостоке обещает стать местом проведения масштабных культурных и образовательных мероприятий. Организаторы ждут, что площадка привлечет внимание не только жителей Приморья, но и туристов со всего Дальнего Востока. Открытие филиала Центра во Владивостоке стало продолжением инициативы Владимира Путина по развитию культурных и образовательных площадок в российских регионах. Филиал, расположенный в здании Владивостокского океанариума, был впервые представлен главой государства в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...