Во Владивостоке официально открыли первый в стране региональный центр «Россия»

Во Владивостоке состоялось торжественное открытие первого в стране регионального филиала Национального центра «Россия», учрежденного по указу президента Владимира Путина. Церемония состоялась на Спортивной набережной, участие в ней принял губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что центр обещает стать точкой притяжения не только для жителей Приморья, но и гостей со всей страны.
«Большая команда приложила немало усилий, и мы первые в стране открыли Национальный центр „Россия“. Это точка притяжения для жителей края и наших гостей, которая позволит посмотреть достопримечательности, проекты, которые реализуются в регионе, достижения исторических личностей, которые оставили яркий след в истории нашего края. Все это — Национальный центр „Россия“, который построен по поручению президента нашей страны — Владимира Путина», — сказал Олег Кожемяко в ходе церемонии открытия. Трансляция мероприятия проходила в telegram-канале Национального центра.
В ходе церемонии на сцене был организован флешмоб под песню «Прекрасное далеко», который ранее уже стал популярным среди посетителей выставки «Россия» на ВДНХ. Танец исполнили не только артисты, но и сами зрители, поддержав атмосферу праздника и единения.
Также во время мероприятия произошло примечательное событие: житель Приморского края Алексей сделал предложение руки и сердца своей избраннице Валерии прямо на сцене центра. Девушка согласилась, а молодую пару пригласили принять участие во Всероссийском свадебном фестивале — он пройдет в Москве в следующем году.
Национальный центр «Россия» во Владивостоке обещает стать местом проведения масштабных культурных и образовательных мероприятий. Организаторы ждут, что площадка привлечет внимание не только жителей Приморья, но и туристов со всего Дальнего Востока.
Открытие филиала Центра во Владивостоке стало продолжением инициативы Владимира Путина по развитию культурных и образовательных площадок в российских регионах. Филиал, расположенный в здании Владивостокского океанариума, был впервые представлен главой государства в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
