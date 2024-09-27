Заразен и обманывает иммунитет: россияне заразились новым штаммом коронавируса ХЕС

Россияне заразились новым штаммом коронавируса ХЕС
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Город во время режима самоизоляции. Сургут, человек в маске от гриппа, медицинская маска, вирус, санитарные нормы
в Уфе и Ростовской области люди заразились новым штаммом короновируса ХЕС Фото:

В России зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, вызванные новым вариантом коронавируса XEC. Это было выявлено в Уфе и Ростовской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«Новые штаммы COVID-19 более заразны и способны «обманывать» иммунитет. Ведомство уточняет, что XEC на сегодняшний день больше всего распространен во Франции, где он составляет около 21% секвенированных образцов», —

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В России зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, вызванные новым вариантом коронавируса XEC. Это было выявлено в Уфе и Ростовской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор. «Новые штаммы COVID-19 более заразны и способны «обманывать» иммунитет. Ведомство уточняет, что XEC на сегодняшний день больше всего распространен во Франции, где он составляет около 21% секвенированных образцов», —
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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