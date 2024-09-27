Заразен и обманывает иммунитет: россияне заразились новым штаммом коронавируса ХЕС

в Уфе и Ростовской области люди заразились новым штаммом короновируса ХЕС
В России зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19, вызванные новым вариантом коронавируса XEC. Это было выявлено в Уфе и Ростовской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«Новые штаммы COVID-19 более заразны и способны «обманывать» иммунитет. Ведомство уточняет, что XEC на сегодняшний день больше всего распространен во Франции, где он составляет около 21% секвенированных образцов», — Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.