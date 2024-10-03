Задержанные в РФ украинские разведчики собирались украсть ребенка

ФСБ России сообщила о задержании украинских шпионов, которые собирали сведения о защищенности российско-литовского участка границы с целью нелегальной заброски агентуры. Попутной целью также являлось похищение ребенка
«При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», — цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.
В ходе операции был задействован агент из числа граждан Украины, который и занимался сбором данных, в том числе через опросы и использование технических средств разведки. Попытка проникновения на территорию России была пресечена, и шпионы были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», и они находятся под стражей.
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