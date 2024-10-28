Минобороны: российский летчик спасся от столкновения с Boeing США

Самолет Boeing P-8 Poseidon коалиции во главе с США опасно сблизился с истребителем Су-35 ВКС России над Средиземным морем. Об этом рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
«Произошло опасное сближение патрульного противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon коалиции с самолетом Су-35 ВКС России... Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — заявил Игнасюк, слова которого приводит ТАСС. Согласно сообщению замруководителя, российский самолет выполнял плановый полет на акваторией Средиземного моря.
Самолеты коалиции под руководством США ранее совершили опасное сближение с воздушными судами России в сирийском воздушном пространстве. о чем рассказывал генерал-майор Юрий Попов. Генерал-майор отметил, что благодаря профессиональным действиям российского пилота удалось избежать столкновения. Попов также указал, что за сутки 21 июня было зафиксировано 11 инцидентов нарушения протоколов со стороны коалиции и 12 случаев нарушения коалиционными боевыми самолетами воздушного пространства Сирии в районе Эт-Танф.
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