Боец «Орлана» ранен при атаке ВСУ в Белгородской области

В результате атак украинских дронов на Белгородскую область пострадал боец подразделения «Орлан» при выполнении боевого задания. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Боец „Орлана“ получил ранения при выполнении служебных задач в селе Борки Валуйского округа. Мужчину с осколочным ранением рук доставили в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в своем telegram-канале.
В другом случае украинский беспилотник ударил по сотруднику сельхозпредприятия в селе Белянка. Мужчина находился рядом с грузовым автомобилем, когда машину атаковал БПЛА. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины.
Ранее Гладков посетил супермаркет в селе Никольское, который часто подвергается атакам украинских дронов. Он распорядился, чтобы там установили аптечку рядом с выходом, обучили сотрудников магазина оказанию первой помощи, а также пообещал снабдить персонал касками и бронежилетами, чтобы обезопасить здоровье работников.
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