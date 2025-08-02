Боец «Орлана» ранен при атаке ВСУ в Белгородской области

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В Белгородской области пострадал боец подразделения «Орлан» и мирный житель
В Белгородской области пострадал боец подразделения «Орлан» и мирный житель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атак украинских дронов на Белгородскую область пострадал боец подразделения «Орлан» при выполнении боевого задания. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Боец „Орлана“ получил ранения при выполнении служебных задач в селе Борки Валуйского округа. Мужчину с осколочным ранением рук доставили в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в своем telegram-канале.

В другом случае украинский беспилотник ударил по сотруднику сельхозпредприятия в селе Белянка. Мужчина находился рядом с грузовым автомобилем, когда машину атаковал БПЛА. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины.

Ранее Гладков посетил супермаркет в селе Никольское, который часто подвергается атакам украинских дронов. Он распорядился, чтобы там установили аптечку рядом с выходом, обучили сотрудников магазина оказанию первой помощи, а также пообещал снабдить персонал касками и бронежилетами, чтобы обезопасить здоровье работников.

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В результате атак украинских дронов на Белгородскую область пострадал боец подразделения «Орлан» при выполнении боевого задания. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «Боец „Орлана“ получил ранения при выполнении служебных задач в селе Борки Валуйского округа. Мужчину с осколочным ранением рук доставили в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков в своем telegram-канале. В другом случае украинский беспилотник ударил по сотруднику сельхозпредприятия в селе Белянка. Мужчина находился рядом с грузовым автомобилем, когда машину атаковал БПЛА. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. Ранее Гладков посетил супермаркет в селе Никольское, который часто подвергается атакам украинских дронов. Он распорядился, чтобы там установили аптечку рядом с выходом, обучили сотрудников магазина оказанию первой помощи, а также пообещал снабдить персонал касками и бронежилетами, чтобы обезопасить здоровье работников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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