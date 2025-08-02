Военэксперт объяснил, зачем России размещать «Орешник» за рубежом

Степанов: базирование «Орешника» в других странах укрепит суверенитет РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Размещение «Орешника» на Кубе или Венесуэле глобализирует военное присутствие РФ, считает Степанов
Размещение «Орешника» на Кубе или Венесуэле глобализирует военное присутствие РФ, считает Степанов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в ряде зарубежных государств, в том числе в странах Латинской Америки и Карибского региона, может способствовать укреплению национального суверенитета партнеров России, а также расширению ее военного присутствия на мировой арене. Об этом рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«Размещение вооружений, подобных „Орешнику“, в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате», — сказал Степанов. Его слова публикует ТАСС.

По словам Степанова, серийное производство значительного числа комплексов — как минимум нескольких десятков в год — свидетельствует о наличии необходимого военно-технического и промышленного потенциала. Это также указывает на способность размещать подобные системы на основных стратегических направлениях для обеспечения защиты наиболее важных рубежей Российской Федерации.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал о завершении производства и передаче ВС РФ первого серийного комплекса «Орешник». Он также отметил, что совместно с белорусскими специалистами определены места для размещения данного вооружения, и в настоящее время ведутся работы по их подготовке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в ряде зарубежных государств, в том числе в странах Латинской Америки и Карибского региона, может способствовать укреплению национального суверенитета партнеров России, а также расширению ее военного присутствия на мировой арене. Об этом рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов. «Размещение вооружений, подобных „Орешнику“, в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате», — сказал Степанов. Его слова публикует ТАСС. По словам Степанова, серийное производство значительного числа комплексов — как минимум нескольких десятков в год — свидетельствует о наличии необходимого военно-технического и промышленного потенциала. Это также указывает на способность размещать подобные системы на основных стратегических направлениях для обеспечения защиты наиболее важных рубежей Российской Федерации. Накануне президент России Владимир Путин рассказал о завершении производства и передаче ВС РФ первого серийного комплекса «Орешник». Он также отметил, что совместно с белорусскими специалистами определены места для размещения данного вооружения, и в настоящее время ведутся работы по их подготовке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...