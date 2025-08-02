Военэксперт объяснил, зачем России размещать «Орешник» за рубежом

Размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в ряде зарубежных государств, в том числе в странах Латинской Америки и Карибского региона, может способствовать укреплению национального суверенитета партнеров России, а также расширению ее военного присутствия на мировой арене. Об этом рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
«Размещение вооружений, подобных „Орешнику“, в странах дальнего зарубежья, например в Венесуэле или на Кубе, с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могли бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате», — сказал Степанов. Его слова публикует ТАСС.
По словам Степанова, серийное производство значительного числа комплексов — как минимум нескольких десятков в год — свидетельствует о наличии необходимого военно-технического и промышленного потенциала. Это также указывает на способность размещать подобные системы на основных стратегических направлениях для обеспечения защиты наиболее важных рубежей Российской Федерации.
Накануне президент России Владимир Путин рассказал о завершении производства и передаче ВС РФ первого серийного комплекса «Орешник». Он также отметил, что совместно с белорусскими специалистами определены места для размещения данного вооружения, и в настоящее время ведутся работы по их подготовке.
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