Лукашенко поздравил Трампа с возвращением

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Лукашенко пожелал Трампу здоровья
Лукашенко пожелал Трампу здоровья Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с возращением на пост президента США. Он назвал итог голосования личным подвигом Трампа и пожелал ему сделать страну вновь «великой» державой.

«Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность Президента Соединенных Штатов Америки», — говорится в поздравлении Лукашенко. Его слова опубликованы на официальном сайте президента. 

Белорусский президент заявил, что результаты голосования стали воплощением личного подвига Трампа, который был совершен прежде всего во имя США и их граждан. Также белорусский лидер пожелал республиканцу здоровья и успехов на политической арене, которые смогут снова сделать Штаты «великими».

Помимо Лукашенко республиканца поздравили с победой украинский лидер Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и многие другие. Однако президент РФ Владимир Путин пока не сделал этого. Более подробно о всех поздравления, направленных Трампу, — в материале URA.RU.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с возращением на пост президента США. Он назвал итог голосования личным подвигом Трампа и пожелал ему сделать страну вновь «великой» державой. «Сердечно поздравляю Вас с возвращением на должность Президента Соединенных Штатов Америки», — говорится в поздравлении Лукашенко. Его слова опубликованы на официальном сайте президента.  Белорусский президент заявил, что результаты голосования стали воплощением личного подвига Трампа, который был совершен прежде всего во имя США и их граждан. Также белорусский лидер пожелал республиканцу здоровья и успехов на политической арене, которые смогут снова сделать Штаты «великими». Помимо Лукашенко республиканца поздравили с победой украинский лидер Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и многие другие. Однако президент РФ Владимир Путин пока не сделал этого. Более подробно о всех поздравления, направленных Трампу, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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