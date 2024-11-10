На Украине рассказали, как Трамп будет решать вопрос с Зеленским

Победивший на выборах президента США кандидат Дональд Трамп планирует передать полномочия по ведению переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским своему будущему вице-президенту Джей-Ди Вэнсу. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Этим будет заниматься вице-президент Вэнс. Трамп заниматься будет только Ближним востоком», — сообщил Стариков. Об этом он заявил на своем youtube-канале, обсуждая возможные шаги новой администрации по урегулированию конфликта на Украине.
По словам полковника СБУ в отставке, администрация Трампа вскоре может начать предпринимать политические шаги для снижения уровня эскалации на Украине. Но Стариков уточнил, что не следует ожидать мгновенного прекращения боевых действий.
Также Стариков подчеркнул, что ключевые изменения в политике могут начаться сразу после инаугурации Трампа, запланированной на 20 января. «Когда это начнется? Я так думаю, после инаугурации 20 января», — заявил полковник в отставке.
Во время избирательной кампании Трамп обещал, что в случае своей победы решит украинский конфликт за одни сутки. Помимо этого во время выступления перед своими сторонниками в предвыборном штабе в Палм-Бич в день подсчета голосов кандидат в президенты пообещал, что будет работать над тем, «чтобы остановить войны».
В США 5 ноября состоялись президентские выборы. Основными кандидатами были: республиканец Дональд Трамп и вице-президент США Камала Харрис.
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