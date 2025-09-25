В РФС придумали, как придать импульс развитию футбола в России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность изменения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) как одну из мер по развитию отечественного футбола. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Максимально поддерживаем министерство спорта в его инициативе по приданию нового импульса для того, чтобы наш футбол, прежде всего детско-юношеский, развивался. Лимит — это, скорее, один из инструментов, с помощью которого можно придать этот импульс, но он не единственный», — рассказал Митрофанов ТАСС.
В ближайшие две-три недели планируется встреча министра спорта России Михаила Дегтярева с представителями клубов РПЛ, на которой одним из ключевых вопросов станет обсуждение лимита на иностранных игроков. По словам Митрофанова, решение о возможных изменениях будет приниматься с учетом комплексного подхода к развитию футбола в стране.
На сегодняшний день клубы РПЛ могут включать в заявку до 13 легионеров и выпускать на поле одновременно не более восьми иностранных футболистов. Однако министр спорта Михаил Дегтярев ранее предложил изменить схему: с сезона-2028/29 ограничить количество легионеров до 10 в заявке и 5 на поле одновременно.
