ВС РФ освободили Воровское и Раздольное в ДНР

29 ноября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Населенные пункты освобождены российскими бойцами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Воровское. Об этом сообщает Минобороны РФ. Сам пункт находится в ДНР. Также было освобождены населенные пункты Ильинка и Раздольное. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Кроме того, Минобороны сообщает что российские военные нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной и других бригад ВСУ. Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Россия нанесла по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины самый массированный удар с начала 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Воровское. Об этом сообщает Минобороны РФ. Сам пункт находится в ДНР. Также было освобождены населенные пункты Ильинка и Раздольное. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Кроме того, Минобороны сообщает что российские военные нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной и других бригад ВСУ. Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Россия нанесла по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины самый массированный удар с начала 2024 года.