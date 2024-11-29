ВС РФ освободили Воровское и Раздольное в ДНР

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Населенные пункты освобождены российскими бойцами Фото:

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Воровское. Об этом сообщает Минобороны РФ. Сам пункт находится в ДНР. Также было освобождены населенные пункты Ильинка и Раздольное.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале.

Кроме того, Минобороны сообщает что российские военные нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной и других бригад ВСУ. Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Россия нанесла по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины самый массированный удар с начала 2024 года.

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Воровское. Об этом сообщает Минобороны РФ. Сам пункт находится в ДНР. Также было освобождены населенные пункты Ильинка и Раздольное. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале. Кроме того, Минобороны сообщает что российские военные нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной и других бригад ВСУ. Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Россия нанесла по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины самый массированный удар с начала 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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