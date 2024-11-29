ВС РФ освободили Воровское и Раздольное в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Воровское. Об этом сообщает Минобороны РФ. Сам пункт находится в ДНР. Также было освобождены населенные пункты Ильинка и Раздольное.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенные пункты Новая Ильинка и Воровское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в
Кроме того, Минобороны сообщает что российские военные нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной и других бригад ВСУ. Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Россия нанесла по инфраструктуре Харькова и военным объектам Украины самый массированный удар с начала 2024 года.
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