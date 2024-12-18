В Кремле раскрыли, будут ли на «Прямой линии» журналисты из недружественных стран

На предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут присутствовать журналисты из недружественных стран, но их количество будет ограниченным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Журналисты из недружественных стран на пресс-конференцию Путина аккредитовались, но их будет немного», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС.
Ранее стало известно, где пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. Местом проведения, как и в прошлом году, станет Гостиный двор. Мероприятие состоится 19 декабря.
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