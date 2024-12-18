В Кремле раскрыли, будут ли на «Прямой линии» журналисты из недружественных стран

Песков: на «Прямой линии» Путина будут гости из недружественных стран
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По словам Пескова, журналистов из недружественных стран будет мало
По словам Пескова, журналистов из недружественных стран будет мало Фото:

На предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут присутствовать журналисты из недружественных стран, но их количество будет ограниченным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Журналисты из недружественных стран на пресс-конференцию Путина аккредитовались, но их будет немного», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, где пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. Местом проведения, как и в прошлом году, станет Гостиный двор. Мероприятие состоится 19 декабря.

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На предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина будут присутствовать журналисты из недружественных стран, но их количество будет ограниченным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Журналисты из недружественных стран на пресс-конференцию Путина аккредитовались, но их будет немного», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее стало известно, где пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. Местом проведения, как и в прошлом году, станет Гостиный двор. Мероприятие состоится 19 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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