Как пройдет грандиозный финал «Шоу Аватар»: кто победит в 9 выпуске

В воскресенье 29 декабря 2024 состоится финал третьего сезона шоу «Аватар»

28 декабря 2024

Телеведущая Лера Кудрявцева и артист Сергей Лазарев останутся в креслах жюри в финальном выпуске «Шоу Аватар» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В воскресенье 29 декабря на телеканале НТВ состоится грандиозный финал третьего сезона популярного проекта «Шоу Аватар». Зрителей ждет захватывающая развязка, в которой определится победитель среди пяти оставшихся участников, скрывающихся за сказочными цифровыми аватарами. Что было в предыдущем выпуске, а что ожидает зрителей в девятом эпизоде шоу — подробнее в материале URA.RU. Что такое «Шоу Аватар» «Шоу Аватар» — это уникальный музыкальный проект от создателей нашумевшего шоу «Маска», в котором известные артисты выступают на сцене инкогнито, скрываясь за яркими образами популярных цифровых аватаров. Задача звездного жюри — угадать, кто из знаменитостей скрывается за каждым таинственным персонажем. В третьем сезоне «Шоу Аватар» в креслах экспертов оказались настоящие мастера своего дела: певец Сергей Лазарев, юморист Тимур Батрутдинов, певец Марк Тишман, телеведущая Лера Кудрявцева и певица Мари Краймбрери, которая снова вернется в свое кресло после отсутствия в двух последних выпусках. Ведущим шоу является харизматичный шоумен Вячеслав Макаров. Что было в восьмом выпуске «Шоу Аватар» Восьмой выпуск «Шоу Аватар» ознаменовался накалом страстей и оживленными дискуссиями среди членов жюри. В номинацию на вылет попали сразу три участника: Страшила, Серый Волк и Шамаханская Царица. Первым номинантом стал Серый Волк, и судьи выдвинули весьма неожиданную версию, предположив, что под этим образом скрывается Михаил Шуфутинский. Однако эта гипотеза оказалась ошибочной, и личность Волка осталась нераскрытой. А вот второго номинанта, Шамаханскую Царицу, жюри разоблачило практически сразу. Под роскошным образом восточной красавицы скрывалась популярная певица 90-х Наташа Королева. Примечательно, что после этого разоблачения в интернете развернулись бурные обсуждения, многие отметили непохожесть голоса Шамаханской Царицы на вокал Королевой. Наташа Королева, покидая проект, исполнила на прощание знаменитый хит «Believe». Финал «Шоу Аватар»: что ждет зрителей в девятом выпуске После ухода Шамаханской Царицы в финал вышли пять самых загадочных участников: Серый Волк, Жар-Птица, Медуза Горгона, Страшила и Домовенок. Каждый из них готовит впечатляющие номера, чтобы покорить сердца зрителей и жюри. В девятом выпуске Медуза Горгона исполнит знаменитый хит Уитни Хьюстон «I'm Every Woman», а Серый Волк удивит всех дуэтом с Рыжей Лисицей из второго сезона, исполнив песню «Улетели листья» группы «Форум». Домовенок замахнется на легендарную композицию Фредди Меркьюри «I Want to Break Free», Страшила споет «Ай-ай-ай» Леонида Агутина. Жар-Птица представит попурри из песен «Не отпускай» Сергея Лазарева и Ани Лорак и «Taki Rari» Имы Сумак. Не останется в стороне и звездное жюри. Они исполнят трогательную композицию «Снежинка», посвященную предстоящим новогодним праздникам. Где и когда смотреть финал «Шоу Аватар»? Грандиозный финал третьего сезона «Шоу Аватар» выйдет в эфир телеканала НТВ 29 декабря 2024 года в 20:20 по московскому времени. Также выпуск можно будет посмотреть и на сайте ntv.ru. Не пропустите это яркое и захватывающее событие, которое определит победителя проекта и обладателя приза зрительских симпатий.

