Как пройдет грандиозный финал «Шоу Аватар»: кто победит в 9 выпуске

В воскресенье 29 декабря на телеканале НТВ состоится грандиозный финал третьего сезона популярного проекта «Шоу Аватар». Зрителей ждет захватывающая развязка, в которой определится победитель среди пяти оставшихся участников, скрывающихся за сказочными цифровыми аватарами. Что было в предыдущем выпуске, а что ожидает зрителей в девятом эпизоде шоу — подробнее в материале URA.RU.
Что такое «Шоу Аватар»
«Шоу Аватар» — это уникальный музыкальный проект от создателей нашумевшего шоу «Маска», в котором известные артисты выступают на сцене инкогнито, скрываясь за яркими образами популярных цифровых аватаров. Задача звездного жюри — угадать, кто из знаменитостей скрывается за каждым таинственным персонажем.
В третьем сезоне «Шоу Аватар» в креслах экспертов оказались настоящие мастера своего дела: певец Сергей Лазарев, юморист Тимур Батрутдинов, певец Марк Тишман, телеведущая Лера Кудрявцева и певица Мари Краймбрери, которая снова вернется в свое кресло после отсутствия в двух последних выпусках. Ведущим шоу является харизматичный шоумен Вячеслав Макаров.
Что было в восьмом выпуске «Шоу Аватар»
Восьмой выпуск «Шоу Аватар» ознаменовался накалом страстей и оживленными дискуссиями среди членов жюри. В номинацию на вылет попали сразу три участника: Страшила, Серый Волк и Шамаханская Царица.
Первым номинантом стал Серый Волк, и судьи выдвинули весьма неожиданную версию, предположив, что под этим образом скрывается Михаил Шуфутинский. Однако эта гипотеза оказалась ошибочной, и личность Волка осталась нераскрытой.
А вот второго номинанта, Шамаханскую Царицу, жюри разоблачило практически сразу. Под роскошным образом восточной красавицы скрывалась популярная певица 90-х Наташа Королева. Примечательно, что после этого разоблачения в интернете развернулись бурные обсуждения, многие отметили непохожесть голоса Шамаханской Царицы на вокал Королевой. Наташа Королева, покидая проект, исполнила на прощание знаменитый хит «Believe».
Финал «Шоу Аватар»: что ждет зрителей в девятом выпуске
После ухода Шамаханской Царицы в финал вышли пять самых загадочных участников: Серый Волк, Жар-Птица, Медуза Горгона, Страшила и Домовенок. Каждый из них готовит впечатляющие номера, чтобы покорить сердца зрителей и жюри.
В девятом выпуске Медуза Горгона исполнит знаменитый хит Уитни Хьюстон «I'm Every Woman», а Серый Волк удивит всех дуэтом с Рыжей Лисицей из второго сезона, исполнив песню «Улетели листья» группы «Форум».
Домовенок замахнется на легендарную композицию Фредди Меркьюри «I Want to Break Free», Страшила споет «Ай-ай-ай» Леонида Агутина. Жар-Птица представит попурри из песен «Не отпускай» Сергея Лазарева и Ани Лорак и «Taki Rari» Имы Сумак.
Не останется в стороне и звездное жюри. Они исполнят трогательную композицию «Снежинка», посвященную предстоящим новогодним праздникам.
Где и когда смотреть финал «Шоу Аватар»?
Грандиозный финал третьего сезона «Шоу Аватар» выйдет в эфир телеканала НТВ 29 декабря 2024 года в 20:20 по московскому времени. Также выпуск можно будет посмотреть и на сайте ntv.ru. Не пропустите это яркое и захватывающее событие, которое определит победителя проекта и обладателя приза зрительских симпатий.
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