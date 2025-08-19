Выросло число пострадавших при взрыве на рязанском заводе

В результате взрыва погибло 25 человек, заявили в МЧС России
При взрыве на рязанском заводе выросло количество пострадавших и погибших в происшествии людей. Об этом заявили в МЧС России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЖертвами взрыва в Рязанской области стали 24 человека
«Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о 157 пострадавших и 24 погибших. Также указано, что аварийно-спасательные работы завершены.
Взрыв на Рязанском заводе произошел в Шиловском районе утром 15 августа. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!