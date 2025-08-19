Выросло число пострадавших при взрыве на рязанском заводе

МЧС: в результате взрыва на рязанском заводе пострадало 164 человека
В результате взрыва погибло 25 человек, заявили в МЧС России
В результате взрыва погибло 25 человек, заявили в МЧС России

При взрыве на рязанском заводе выросло количество пострадавших и погибших в происшествии людей. Об этом заявили в МЧС России.

«Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о 157 пострадавших и 24 погибших. Также указано, что аварийно-спасательные работы завершены.

Взрыв на Рязанском заводе произошел в Шиловском районе утром 15 августа. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

