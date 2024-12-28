Путин и Алиев расставили точки над i после трагедии под Актау

Президент Владимир Путин, который извинился перед своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым за «трагический инцидент в воздушном пространстве России», продемонстрировал, что авиакатастрофа не привела к политическому конфликту между Москвой и Баку. Как объяснил URA.RU руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, эта позиция РФ в расследовании трагедии подтверждает заинтересованность в сохранении добрососедских отношений с Азербайджаном.
«Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании „Азербайджанские авиалинии“ 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.
Было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые БПЛА, и российские средства ПВО отражали эти нападения», — сказано в сообщении Кремля о телефонном разговоре двух лидеров, который состоялся по инициативе России.
Путин также проинформировал Алиева о том, что СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты, — говорится в пресс-релизе. — Два сотрудника Генпрокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в районе города Актау».
Этот звонок президента Путина азербайджанскому лидеру говорит о характере отношений двух стран, считает политолог Александр Михайлов. «Между Россией и Азербайджаном налажены деловые добрососедские, адекватные политические контакты. Мы не видели никаких громких заявлений в адрес России со стороны руководства Азербайджана. Мы не видели со стороны Алиева каких-то требований.
Это говорит о том, что трагедия не вызвала политического конфликта между нашими странами. Понятно, что это трагическая случайность, у российской ПВО не было намерений сбить гражданский самолет, в котором находились в том числе наши граждане. Никакого конфликта нет», — пояснил Михайлов.
По мнению эксперта, диалог между Россией и Азербайджаном сохраняется, о чем говорит и то, что в причинах трагедии разбираются совместно специалисты обеих стран. «Решение будет объективным, поскольку разбираются в причинах инцидента сразу несколько государств. И я уверен, что с этим решением все согласятся, оно всех удовлетворит. Сейчас важно получить необходимый объем информации, чтобы сделать детальный разбор трагедии», — заключил Александр Михайлов.
Трагедия у города Актау произошла 25 декабря. Самолет, вылетевший по маршруту Баку — Грозный разбился. Среди пассажиров были граждане Азербайджана, России и Казахстана. 28 человек выжили в авиакатастрофе. Погибли 38 человек.
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