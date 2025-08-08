«Коммерсант»: сотрудник самого секретного подразделения МВД попался на взятке

В Москве задержан старший оперуполномоченный 4-го отдела бюро специальных технических мероприятий МВД России Антон Нестеров. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Москве.
«Нестеров обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Офицер, который должен был бороться с хакерскими преступлениями, сам стал фигурантом дела о нарушении кибербезопасности», — передает слова представителя ведомства Коммерсант.
По последнему обвинению Нестерову грозит до семи лет лишения свободы. По информации расследования, сотрудник МВД якобы использовал служебное положение для получения незаконного вознаграждения, а также совершал действия, характерные для лиц, занимающихся компьютерными преступлениями. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
