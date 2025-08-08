«Коммерсант»: сотрудник самого секретного подразделения МВД попался на взятке

Коммерсант: сотрудник самого секретного подразделения МВД попался на взятке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудник МВД подозревается в получении взятки
Сотрудник МВД подозревается в получении взятки Фото:

В Москве задержан старший оперуполномоченный 4-го отдела бюро специальных технических мероприятий МВД России Антон Нестеров. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Москве.

«Нестеров обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Офицер, который должен был бороться с хакерскими преступлениями, сам стал фигурантом дела о нарушении кибербезопасности», — передает слова представителя ведомства Коммерсант.

По последнему обвинению Нестерову грозит до семи лет лишения свободы. По информации расследования, сотрудник МВД якобы использовал служебное положение для получения незаконного вознаграждения, а также совершал действия, характерные для лиц, занимающихся компьютерными преступлениями. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве задержан старший оперуполномоченный 4-го отдела бюро специальных технических мероприятий МВД России Антон Нестеров. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере и неправомерном доступе к компьютерной информации. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Москве. «Нестеров обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по статье 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Офицер, который должен был бороться с хакерскими преступлениями, сам стал фигурантом дела о нарушении кибербезопасности», — передает слова представителя ведомства Коммерсант. По последнему обвинению Нестерову грозит до семи лет лишения свободы. По информации расследования, сотрудник МВД якобы использовал служебное положение для получения незаконного вознаграждения, а также совершал действия, характерные для лиц, занимающихся компьютерными преступлениями. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...