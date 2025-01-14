Baza: чемпион РФ по гиревому спорту найден мертвым в Москве

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Чемпион России по гиревому спорту найден мертвым в Москве
Чемпион России по гиревому спорту найден мертвым в Москве Фото:

Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко был найден мертвым в центре Москвы. Трагедия произошла в ночь на 13 января.

«Тело мастера спорта международного класса Владимира Фещенко было найдено в ночь на 13 января в здании на Ольховской улице», — сообщает telegram-канал Baza. На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и Военного Следственного комитета.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств смерти Фещенко. По информации канала, в голове мужчины было обнаружено пулевое отверстие. К моменту прибытия служб, спортсмен был уже мертв.

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Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко был найден мертвым в центре Москвы. Трагедия произошла в ночь на 13 января. «Тело мастера спорта международного класса Владимира Фещенко было найдено в ночь на 13 января в здании на Ольховской улице», — сообщает telegram-канал Baza. На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и Военного Следственного комитета. В настоящее время проводится расследование обстоятельств смерти Фещенко. По информации канала, в голове мужчины было обнаружено пулевое отверстие. К моменту прибытия служб, спортсмен был уже мертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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