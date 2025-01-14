Baza: чемпион РФ по гиревому спорту найден мертвым в Москве

Чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко был найден мертвым в центре Москвы. Трагедия произошла в ночь на 13 января.
«Тело мастера спорта международного класса Владимира Фещенко было найдено в ночь на 13 января в здании на Ольховской улице», — сообщает telegram-канал Baza. На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ и Военного Следственного комитета.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств смерти Фещенко. По информации канала, в голове мужчины было обнаружено пулевое отверстие. К моменту прибытия служб, спортсмен был уже мертв.
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